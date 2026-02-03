Σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Λακωνία. Μαζί της επισκεπτόμαστε τη Βαμβακού, γνωρίζουμε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και μαθαίνουμε την απαιτητική προετοιμασία για το Σπάρταθλον. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το Σπάρταθλον, ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες υπεραπόστασης παγκοσμίως, αποτελεί σύμβολο ανθρώπινης αντοχής και ιστορικής συνέχειας, αναβιώνοντας τη διαδρομή του Φειδιππίδη από την Αθήνα έως τη Σπάρτη. Στη Λακωνία, ο αγώνας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε στοιχείο ταυτότητας και υπερηφάνειας για τους κατοίκους. Ο Σπαρτιάτης υπεραθλητής και προπονητής Γιάννης Δημόπουλος, που έχει τερματίσει δύο φορές και η σύζυγός του Μαρία-Στέλλα Ξενάκη, που τερμάτισε τον αγώνα το 2022, περιγράφουν πώς ο αγώνας αυτός αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας και της κουλτούρας της Σπάρτης. Ξεχωριστή είναι και η ιστορία του Γιώργου Τσάκωνα, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς αθλητικό υπόβαθρο και, με σκληρή προετοιμασία και οικογενειακή στήριξη, κατάφερε να τερματίσει, αποδεικνύοντας ότι ο αγώνας είναι πρωτίστως μια μάχη του μυαλού. Μέσα από στιγμές κόπωσης, ενθάρρυνσης, απρόοπτων και συγκίνησης, το ρεπορτάζ αναδεικνύει ότι το Σπάρταθλον δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, αλλά μια εμπειρία ζωής, όπου η επιμονή, η αυτοπειθαρχία και η ανθρώπινη αλληλεγγύη οδηγούν στην υπέρβαση.

Η Βαμβακού Λακωνίας, ένα μικρό χωριό στη δυτική πλευρά του Πάρνωνα, Β.Α. της Σπάρτης, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη πως όταν υπάρχουν άνθρωποι μ’ αγάπη, πάθος, πείσμα και μεράκι, τότε ένας μισοξεχασμένος ορεινός οικισμός -με κατοίκους που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού- μπορεί να εξελιχθεί σε must προορισμό εναλλακτικού τουρισμού στην Πελοπόννησο και όχι μόνο. Με την υποστήριξη του "Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος", το γραφικό χωριό αποκτά και πάλι ζωή με νέους κατοίκους και τα πρώτα δύο παιδιά που γεννήθηκαν μετά από 30 χρόνια.

Ο Ταΰγετος είναι ένα από τα πιο απαιτητικά βουνά της χώρας. Πριν μερικές μέρες, μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης ορειβατών που έπεσαν σε χαράδρα υπενθύμισε πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην περιπέτεια και τον κίνδυνο. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας βρέθηκε, για άλλη μια φορά, στην πρώτη γραμμή συμμετέχοντας ενεργά στην επιχείρηση. Ο πρόεδρός της, Γιάννης Κληροδέτης, μίλησε για τις δυσκολίες της, το κίνητρο των εθελοντών της ομάδας αλλά και τις αποστολές που έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη του.

