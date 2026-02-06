Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αποχαιρετά την Αργολίδα με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ιστορίες: κάνει καγιάκ πάνω από τη βυθισμένη πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου, πηγαίνει στο Ναύπλιο, γνωρίζει από κοντά την ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και του κομπολογιού. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μόλις δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, η βυθισμένη πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου αποκαλύπτει ένα μοναδικό θαύμα ιστορίας και φύσης. Από ψηλά διακρίνονται ακόμη και τα πλακόστρωτα μονοπάτια όπου περπατούσαν οι κάτοικοι της περιοχής πριν από αιώνες — ένας αρχαιολογικός χώρος ορατός ακόμα και την ώρα της κολύμβησης. Συναντήσαμε τον συνοδό καγιάκ Γιώργο Παυλόπουλο που, μετά από ένα καθοριστικό ατύχημα, αναθεώρησε τη ζωή του και στράφηκε στο καγιάκ. Μας ξεναγεί πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία, σε μια εμπειρία όπου η ιστορία συναντά τη θάλασσα.

Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, έζησε στο Ναύπλιο από το 1828 μέχρι το 1831 που δολοφονήθηκε. Από την αργολική πόλη, διακυβέρνησε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, σε μια ιστορική περίοδο που καθόρισαν πλήθος αντιξοότητες και αντικρουόμενα συμφέροντα.

Ένα αντικείμενο που όλοι γνωρίζουμε, λίγοι όμως ξέρουμε την ιστορία του. Το κομπολόι - σύμβολο χαλάρωσης, παράδοσης και συλλεκτικής αξίας κατέχει μια μοναδική θέση στο Ναύπλιο.

