«Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας πολύ δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους Γερμανούς. Στις ελληνικές παραλίες μπορείτε να βρείτε φανταστικά τοπία με εντυπωσιακά βραχώδη τοπία, παραδεισένιες παραλίες με άμμο και βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δέκα ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας» αναφέρει ο γερμανικός ταξιδιωτικός οργανισμός HolidayCheck AG, ο οποίος προτείνει στους πελάτες τους τις 10 πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας.

Η παραλία Παπά Νερό, η χρυσαφένια παραλία του Πηλίου με τα βαθιά κρυστάλλινα νερά βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας.

Το Κλέφτικο και το Σαρακήνικο της Μήλου καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση των επιλογών και την πρώτη από τις Κυκλάδες.

Ακολουθούν το Ελαφονήσι και ο Μπάλος στην Κρήτη, το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, ο Μύρτως στην Κεφαλονιά, τα Λαλάρια στη Σκιάθο (κεντρική φωτογραφία) και οι Κολυμπήθρες στην Πάρο.

«Τώρα σας κακομαθαίνει η επιλογή: Ποια παραλία των ονείρων θέλετε να επισκεφτείτε στις επόμενες διακοπές σας και να απολαύσετε τον ήλιο;» ρωτά το HolidayCheck AG.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.