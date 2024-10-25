Είστε ταξιδιώτης του χειμώνα; Εάν ναι η λίστα με τους δέκα επικρατέστερους προορισμούς της Ευρώπης που θυμίζουν καλοκαίρι ακόμη και τον χειμώνα είναι αυτό που αναζητάτε.

Συγκεκριμένα ο έγκυρος ταξιδιωτικός οργανισμός Lonely Planet, απευθυνόμενος στους τουρίστες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός σεζόν, ανακοίνωσε τους δέκα επικρατέστερους προορισμούς της Ευρώπης που προσφέρουν εμπειρίες με ήλιο.

Η πανέμορφη και χιλιοβραβευμένη Κρήτη φιγουράρει στο top ten της λίστας καταλαμβάνοντας την 10η θέση και «εκπροσωπεί» την Ελλάδα. Οπως αναφέρει η συντάκτρια του αφιερώματος, «οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μακριά προκειμένου να βρουν μέρη για διακοπές με καλό καιρό κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι νότιες περιοχές της Ευρώπης προσφέρουν άφθονο γαλάζιο ουρανό, ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες. Επιπλέον, τα ταξίδια στη χαμηλή περίοδο συνεπάγονται πακέτα διακοπών με χαμηλότερο κόστος αλλά και αποκλειστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, όπως παραλίες και χωριά χωρίς ορδές τουριστών».

Η Κρήτη προσφέρει απλόχερα στιγμές ηρεμίας και γαλήνης καθώς και ποιοτικές υπηρεσίες ώστε να απολαύσει κανείς ανενόχλητος παραδεισένιες παραλίες όπως το Ελαφονήσι, να περιηγηθεί σε μοναδικά ιστορικά μνημεία όπως το Παλάτι της Κνωσού, να ανακαλύψει αγαπημένα μέρη στα Χανιά και το Ηράκλειο, να γευματίσει σε όμορφα εστιατόρια και να διασκεδάσει σε μπαρ και καφετέριες.

Ποιες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρουν στις υπόλοιπες θέσεις της λίστας

Στις υπόλοιπες θέσεις του καταλόγου του Lonely Planet βρίσκονται η Αλγκάρβε και η Μαδέιρα της Πορτογαλίας η Μάλτα, η Σικελία από Ιταλία, η Κύπρος, η Σεβίλλη, τα Κανάρια νησιά και οι Βαλεαρίδες νήσοι από Ισπανία και η παράκτια Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

