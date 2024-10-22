«Έπεσαν» οι υπογραφές για τη δημιουργία της Ομάδας Διαχείρισης Αλιευτικού Τουρισμού (ΟΔΑΤ), από τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα και Τουρισμού, Έλενας Ράπτη, στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης υφιστάμενου μνημονίου συνεργασίας.

«Η σύνδεση της αλιείας με τον τουρισμό προάγει την αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλει στην προστασία των θαλάσσιων πόρων» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Κέλλας και πρόσθεσε «με τις δράσεις μας στηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις καλές πρακτικές της αλιευτικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα ισχυρό εργαλείο βιώσιμης οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου για τις τοπικές κοινότητες».

Από την πλευρά της η κ. Ράπτη σημείωσε ότι «ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί έναν ανερχόμενο τομέα που συνδυάζει την παράδοση και την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία» επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «Πρόκειται για μία ειδική μορφή τουρισμού η οποία μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες της Ελλάδας, μέσα από βιώσιμες πρακτικές».

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί άδειες σε 307 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο προαγωγής των προδιαγεγραμμένων στόχων του Μνημονίου, αλλά και γενικότερα για την επίτευξη ανάπτυξης συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων και των αρμόδιων φορέων, η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στο εξής έργο:

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του από 17.02.2022 υπογραφέντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Τουρισμού

- Εισήγηση δράσεων ή άλλων ενεργειών, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων,

- Συγγραφή, διαμόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Προώθησης του Αλιευτικού Τουρισμού (Ε.Σ.Π.Α.Τ.) και όσων ζητημάτων προκύπτουν.

- Εισήγηση επί τροποποίησης νέου μνημονίου συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.