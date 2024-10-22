Την ανάδειξη των Λειψών στα καλύτερα εξωτικά νησιά του κόσμου προβάλλει η Express σε σχετικό δημοσίευμα εξυμνώντας τις άγνωστες ομορφιές της Ελλάδας.

Απευθυνόμενη σε δεκάδες εκατομμύρια δυνητικούς ταξιδιώτες η δημοφιλής Βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι «οι Λειψοί, ένα μικρό, γραφικό Ελληνικό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος θεωρείται για το 2025 ο δεύτερος πιο εξωτικός και αυθεντικός προορισμός του κόσμου» μετά το Fulhadhoo στις Μαλδίδες.

Μακριά από τα πλήθη τουριστών που συρρέουν σε δημοφιλή νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, «οι Λειψοί παραμένουν ένας μυστικός προορισμός που προσφέρει στους πιστούς επισκέπτες του μια αυθεντική Ελληνική ατμόσφαιρα» αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Σημείο αναφοράς του νησιού είναι το ομώνυμο γοητευτικό χωριό με τα λευκά ασβεστωμένα σπιτάκια, τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και ένα οργανωμένο λιμάνι με ταβέρνες, καφετέριες και καταστήματα.

Οι παραλίες του νησιού αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης, γνωστές για τα κρυστάλλινα νερά και το γαλήνιο περιβάλλον τους.

«Οι Λειψοί δεν φημίζονται μόνο για τη φυσική τους ομορφιά αλλά και για την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά. Ένας από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς χώρους της είναι η εκκλησία της Παναγίας του Χάρου, η οποία χρονολογείται από τον 7ο αιώνα» γράφει η βρετανική εφημερίδα.

Η διεθνής προβολή του προορισμού εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Δήμου να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές και τις «πράσινες» πρωτοβουλίες του νησιού στο εξωτερικό.

«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή που η αναζήτηση μυστικών αυθεντικών προορισμών είναι το ζητούμενο για τον σύγχρονο ταξιδιώτη εντός και εκτός υψηλής σεζόν. Δεν είναι τυχαίο πως ο Σεπτέμβριος έκλεισε με σημαντική αύξηση στις ακτοπλοϊκές αφίξεις της τάξης του 6,5%», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών,

