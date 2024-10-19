Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μυστικό ομορφιάς, ευεξίας και νεότητας βρίσκεται στην Κορινθία!

Μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Ωραία Ελένη, λέγεται ότι έκανε μπάνιο σε μια μυστική, ιαματική πηγή, στην Κορινθία.

Απορείτε που βρίσκεται αυτή η πηγή, που υπόσχεται υγιή, σφριγηλή επιδερμίδα, χωρίς ίχνος κυτταρίτιδας και άλλων δερματικών παθήσεων;

Σε μια μικρή, κρυφή παραλία στην Κορινθία, με μαγευτική θέα στον Σαρωνικό Κόλπο, μόλις λίγα λεπτά μακριά από τον Ισθμό της Κορίνθου.

Λέγεται ότι η Ωραία Ελένη, μετά την πτώση της Τροίας επέστρεψε στην Ελλάδα και έζησε πολλά χρόνια στην περιοχή αυτή, απολαμβάνοντας τα ιαματικά νερά που αναβλύζουν από το έδαφος, μέσα στη θάλασσα, και θεωρούνται ότι έχουν θεραπευτικές και καλλωπιστικές ιδιότητες.

Δείτε το… αποκαλυπτικό βίντεο του Up Stories

Πηγή: skai.gr

