Οι Καταρράκτες της Έδεσσας αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα, φυσικά αξιοθέατα της χώρας, με χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να τους επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Οι καταρράκτες – 12 συνολικά - δημιουργήθηκαν έπειτα από ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή το 14ο αιώνα. Σήμερα, μόνο οι τέσσερις είναι θεατοί, ενώ οι υπόλοιποι «κρύβονται» μέσα στην πλούσια βλάστηση του ποταμού Εδεσσαίου.

Στο Πάρκο των Καταρρακτών βρίσκεται ο Μεγάλος Καταρράκτης, ύψους 70 μέτρων, ενώ στο κάτω μέρος του εντοπίζεται ένα σπήλαιο με σταλακτίτες και θολωτή οροφή.

Δίπλα του είναι ο διχαλωτός καταρράκτης Λάμδα με τις δύο λίμνες.

Οι καταρράκτες είναι πασίγνωστο θέαμα απείρου κάλλους για όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα, από το 2003 οι καταρράκτες φωταγωγούνται το βράδυ στα χρώματα του ουράνιου τόξου, γεγονός το οποίο καθιστά μία νυχτερινή επίσκεψη απόλυτη εμπειρία.

