Μήπως τελικά το Λονδίνο είναι η πιο χρωματιστή πόλη; - Αυτά είναι τα 14 «σημεία» που το αποδεικνύουν Ταξίδι 11:09, 07.09.2023

Αν ψάχνεις για μια σύντομη απόδραση, που θα γεμίσει το άλμπουμ σου με πολύχρωμες εικόνες, τότε η βρετανική πρωτεύουσα είναι η ιδανική επιλογή