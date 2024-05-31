H βρετανική Express προτείνει Σίφνο για το καλοκαίρι 2024

Ως το πανέμορφο ελληνικό νησί που είναι τόσο όμορφο όσο η Ρόδος και η Κρήτη αλλά χωρίς τα μαζικά πλήθη τουριστών, προβάλλεται η Σίφνος στο πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα της Express.

Η δημοφιλής βρετανική εφημερίδα παροτρύνει τους εκατομμύρια αναγνώστες της να επισκεφτούν φέτος το πιο «νόστιμο ελληνικό νησί» που διαθέτει πλούσια γαστρονομική παράδοση, ταυτίζεται με το «slow food» στην Ελλάδα και δεν έχει χάσει την αυθεντικότητά του.

Σύμφωνα με την Express, η Σίφνος έχει τις περισσότερες εκκλησίες στο Αιγαίο και είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους επιθυμούν να περιηγηθούν σε γραφικά χωριά, να θαυμάσουν σαγηνευτικά φυσικά τοπία και να περπατήσουν σε οργανωμένα μονοπάτια.

Το άρθρο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις επιδόσεις ρεκόρ για το περσινό καλοκαίρι και τις διακρίσεις σε λίστες διεθνών ΜΜΕ και αποκαλεί τη Σίφνο πολύτιμο πετράδι, «gem», όπως είναι και το σύνθημα του προορισμού στο πλαίσιο ενεργειών του Δήμου.

«Προβλέπεται μια δυναμική σεζόν με επισκέπτες από την Ελλάδα και πολλες αγορές του εξωτερικού. Είναι ενθαρρυντικό πως εξελίσσουμε ένα τουριστικό προϊόν με ιστορία, παράδοση, γαστρονομία, φυσικό κάλλος και εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί κανείς να απολαύσει πριν και μετά την υψηλή σεζόν. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η αύξηση της ροής εκτός Ιουλίου και Αυγούστου με ταξιδιώτες που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.