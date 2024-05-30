Φέτος τον Μάιο, η διάσημη ιστοσελίδα ταξιδιωτικών εμπειριών Rough Guides δημοσίευσε λίστα με τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο, με βάση τις κριτικές των συντακτών αλλά και την ψηφοφορία αναγνωστών και ταξιδιωτών.

Πρώτη στις προτιμήσεις όλων ήρθε μία χώρα που έχει περισσότερα πρόβατα από μόνιμους κατοίκους και απίστευτη φυσική ομορφιά – ναι, σωστά μαντέψατε, είναι η Νέα Ζηλανδία.

Η γη του «μακριού, λευκού σύννεφου» Aotearoa, όπως είναι το όνομά της στη γλώσσα των ιθαγενών Μαορί, στα νοτιοδυτικά του Ειρηνικού Ωκεανού, είναι ένα παράδεισος για τους φυσιολάτρες.

Παρά τα ειδυλλιακά βουνά με τους παγετώνες και τις παραμυθένιες λίμνες και τα καταπράσινα λιβάδια, ο ταξιδιώτης στη Νέα Ζηλανδία είναι πάντα κοντά στη θάλασσα – όπου και να βρίσκεται, μία παραλία θα είναι σε απόσταση το πολύ 140 χιλιομέτρων.

Ειδικά το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, με τα δεκάδες φιόρδ είναι μια μαγεία.

«Στη Νέα Ζηλανδία, η απίστευτη φυσική ομορφιά, τα ειδυλλιακά τοπία και η εναλλαγή βουνού-θάλασσας αμέσως γοητεύουν τους ταξιδιώτες» αναφέρει το Travel&Leisure, που συμμερίζεται απόλυτα την επιλογή της ιστοσελίδας.

Όπως αναφέρουν τα δύο ταξιδιωτικά μέσα, ο επισκέπτης εκεί έχει τη μοναδική ευκαιρία να ηρεμήσει και να έρθει ξανά σε επαφή με τη φύση, κάνοντας δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ποδηλασία ακόμα και να κάνει κανό δίπλα σε φάλαινες!

Φυσικά, στο επίπεδο του «αστικού» τουρισμού, οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν σημεία όπως το Μουσείο του Ώκλαντ ή την Πινακοθήκη Τέχνης στην Κράισττσερτς , Christchurch Te Puna o Waiwhetu.

Το απόλυτο τουριστικό αξιοθέατο βέβαια είναι μια φάρμα περίπου δύο ώρες νότια του Όκλαντ στο Βόρειο Νησί , που έγινε το σκηνικό των τριών ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», καθώς και της τριλογίας «Χόμπιτ» που ακολούθησε.









Πηγή: skai.gr

