Αρχαία επίδαυρος: Ταξίδι σε ένα μέρος μαγικό μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Καλοκαιρινή εξόρμηση μόλις 2 ώρες μακριά από την Αθήνα σε ένα χωριό που κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, διαθέτει μια εντυπωσιακή βυθισμένη πολιτεία που μπορείτε να την εξερευνήσετε κολυμπώντας σε αυτή και διαθέτει το ομορφότερο το πιο εντυπωσιακό και με την πιο άρτια ακουστική θέατρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και αν αναρωτιέστε που βρίσκεται αυτό πανέμορφο αλλά και πολύ ενδιαφέρον μέρος ε τότε δε γνωρίζετε την Αρχαία Επίδαυρο.

Την παγκόσμια Μέκκα της τέχνης, την οποία και επισκέφθηκε το UP STORIES



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.