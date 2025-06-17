Η ζωή της νέας γενιάς στην Κύθνο

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Κύθνου μιλούν στην κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τη ζωή τους σ’ αυτό το μικρό νησί, τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν: δεν έχουν τους καθηγητές που πρέπει στο σχολείο τους και αιτία είναι η έλλειψη πλοίου για Πειραιά.

Πολλά παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το νησί και να τελειώσουν το Λύκειο σε άλλη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.