Θυμαρίσιο μέλι από την Κύθνο

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Κύθνος είναι ένα χαρακτηριστικό κυκλαδονήσι, με ξερολιθιές, αναβαθμίδες, χαμηλή βλάστηση και ελάχιστα νερά. Στις πλαγιές της φύονται πολλά θυμάρια, τα οποία με τη σειρά τους δίνουν στις μέλισσες το πολύτιμο νέκταρ, για να δημιουργήσουν ένα από τα καλύτερα θυμαρίσια μέλια της χώρας μας!

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα συνάντησε τον μελισσοκόμο Φραγκίσκο Λαρεντζάκη, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια παράγει θυμαρίσιο μέλι στο νησί, ενώ έχει διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς και διοργανώσεις.

Για να χαρακτηριστεί ένα μέλι ως θυμαρίσιο πρέπει να έχει περιεκτικότητα γύρω στο 18%, ενώ το δικό του μέλι, ανάλογα με τη χρονιά, φτάνει μέχρι και 85% περιεκτικότητα σε θυμάρι, κάτι που προσφέρει πλούσιο άρωμα και γεύση.

Βέβαια, η κλιματική κρίση των τελευταίων ετών και οι ελάχιστες βροχές που πέφτουν πλέον στην Κύθνο, έχουν επηρεάσει σημαντικά και την παραγωγή του μελιού. Μία καλή χρονιά μπορεί να έπαιρνε από 10 μέχρι 20 κιλά ανά κυψέλη, όμως τις τελευταίες άνυδρες χρονιές αυτό αρχίζει να αποτελεί παρελθόν.

Οι βροχές λιγοστεύουν, το ίδιο και η παραγωγή του μελιού. Ο ίδιος, ωστόσο, προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξος, και κάνει με μεράκι αυτό που ξέρει καλά. Γι’ αυτό και έχει αποκτήσει σταθερή πελατεία όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα, το θυμαρίσιο μέλι της Κύθνου έχει φτάσει μέχρι τη Γαλλία και το Ντουμπάι, καθώς είναι τόσο μοναδικό, που δύσκολα αντικαθίσταται με κάποιο άλλο.

Πολύ κοντά στα μελίσσια ο κ. Φραγκίσκος έχει και το εργαστήριό του, όπου διαθέτει ένα κομμάτι της παραγωγής του, αλλά ταυτόχρονα εξάγει το μέλι και τα διάφορα προϊόντα που παράγει εκεί και σε άλλες περιοχές, εκτός του νησιού. Όπως λέει με έμφαση και ο ίδιος, δεν θα είχε πετύχει τίποτα απ’ όλα αυτά χωρίς την πολύτιμη στήριξη της συζύγου του. Μαζί ξεκίνησαν και βήμα βήμα έχτισαν κάτι, για το οποίο σήμερα είναι περήφανοι.

Ο επισκέπτης μπορεί να βρει εκεί φρέσκο θυμαρίσιο μέλι, βασιλικό πολτό, γύρη, κηρύθρα, απόσταγμα θυμαριού με μέλι, παραδοσιακά λαμπριάτικα κεριά, γαμήλιο γλυκό παστέλι, γλυκά κουταλιού, κουλούρα μελιού και άλλα. Όλα φτιαγμένα με αγάπη, μεράκι και άρωμα Κύθνου!



Πηγή: skai.gr

