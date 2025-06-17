Βόλτα στη γραφική Δρυοπίδα Κύθνου

Του Νικόλα Μπάρδη

Κατευθυνόμενοι προς τα νότια, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από τη Χώρα της Κύθνου και σε υψόμετρο 190 μέτρων συναντούμε τη γραφική Δρυοπίδα, που αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο όμορφους και γραφικούς οικισμούς του νησιού.

Η Δρυοπίδα είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο λόφους, ενώ ξεχωρίζει για τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές, κάτι που οφείλεται στην κεραμική ενασχόληση των απόδημων εργατών σε καμίνια της Αθήνας, οι οποίοι εν συνεχεία μετέφεραν στη γενέτειρά τους την αστική συνήθεια της κεραμοσκεπής. Σήμερα εκεί κατοικούν περίπου 300 μόνιμοι κάτοικοι, ενώ ο οικισμός έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός και διατηρητέος.

Το σκηνικό περιμετρικά του χωριού είναι άκρως κυκλαδίτικο, με κάτασπρα εκκλησάκια, ξερολιθιές, αναβαθμίδες και χαμηλή βλάστηση.

Η Δρυοπίδα δημιουργήθηκε σε άγνωστη χρονική περίοδο, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί πρόσφυγες από την Κρήτη. Σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε σε προφυλαγμένο μέρος, ώστε να μην είναι ορατή από τους πειρατές. Αρχικά ονομαζόταν Σύλλακας ή Χωριό, αργότερα όμως μετονομάστηκε σε Δρυοπίδα, όνομα που έφερε κατά την αρχαιότητα η Κύθνος, σε ανάμνηση των Δρυόπων, που θεωρούνται και οι πρώτοι οικιστές του νησιού. Από τους ντόπιους αναφέρεται ακόμα με τις παλιές ονομασίες, ενώ οι κάτοικοι της ονομάζονται Συλλακώτες.

Το χωριό αναφέρεται το 1700 από Γάλλους Ιησουίτες που πραγματοποιούσαν προσηλυτιστικές αποστολές στο Αιγαίο. Αργότερα το επισκέφτηκαν και έγραψαν για αυτό διάφοροι περιηγητές. Στο παρελθόν στη Δρυοπίδα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη η κεραμική τέχνη, ενώ στον οικισμό λειτουργούσε ορυχείο σιδήρου στο μαγευτικό και απόκοσμο Σπήλαιο Καταφύκι.

Αν βρεθείτε στο νησί και επισκεφτείτε το Χωριό, εκεί θα βρείτε το Λαογραφικό Μουσείο της Κύθνου, στο οποίο εκτίθενται ενδύματα, αντικείμενα και εργαλεία της παραδοσιακής ζωής των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, λειτουργούν ένα μικρό Βυζαντινό Μουσείο που στεγάζεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το Αγρομουσείο. Σημαντικό αξιοθέατο είναι και η εκκλησία του Αγίου Μηνά, που ξεχωρίζει για το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις εικόνες του 16ου αιώνα.

Λίγο πιο έξω από τον οικισμό, στη θέση Φιρές, βρίσκεται το Σπήλαιο Καταφύκι που περιέχει αίθουσες με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αλλά και μια αλληλουχία φυσικών στοών και τεχνητών ανοιγμάτων. Κατά την αρχαιότητα λειτούργησε ως ορυχείο σιδήρου, δραστηριότητα που επαναλήφθηκε μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Στο πέρασμα των αιώνων το σπήλαιο λειτούργησε ως καταφύγιο, αλλά και ως χώρος αποθήκευσης τροφίμων ή τέλεσης γιορτών. Το λιγοστό ηλιακό φως που μπαίνει στο σπήλαιο δημιουργεί μία άκρως μυστηριακή και απόκοσμη ατμόσφαιρα, ενώ η ησυχία που επικρατεί εκεί μέσα είναι εκκωφαντική.

Περπατήστε στα στενά σοκάκια του χωριού με τις καμάρες και τα ολάνθιστα λουλούδια, ανάψτε ένα κεράκι στον Άγιο Μηνά και κάντε ένα διάλειμμα στην παραδοσιακή «Πελέγρα», που εδώ και χρόνια υποδέχεται τους επισκέπτες και προσφέρει τις ξεχωριστές σπεσιαλιτέ του νησιού. Μακριά από τα πολύβουα τουριστικά κέντρα των Κυκλάδων, στην καρδιά της Κύθνου, θα βρείτε έναν αυθεντικό ελληνικό οικισμό, που μαγεύει τους πάντες με την λιτότητα και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.