Ο Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος ήταν παιδί της πόλης, ωστόσο εγκατέλειψε την καριέρα του, άφησε την οικογένειά του, για την Τζια και τη φύση της.

Στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», μιλάει για το πώς αναβιώνει την ξηρική αμυγδαλοκαλλιέργεια, αξιοποιεί στο έπακρο το άνυδρο έδαφος της Κέας, φυτεύοντας βότανα και αναζωογονώντας το βραχώδες έδαφος του νησιού.

Ίσως, οι πρακτικές του αποτελούν μελλοντική λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

