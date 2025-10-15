Η ξακουστή πατάτα Νευροκοπίου και τα προβλήματα των παραγωγών

Το Νευροκόπι είναι γνωστό για δύο πράγματα, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα αλλά και την ξακουστή πατάτα του. Ξακουστή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο αφού έχει βραβευτεί ως η καλύτερη πατάτα παγκοσμίως.

Παρόλα αυτά και φέτος τα προβλήματα δε λείπουν για τους πατατοπαραγωγούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

Την ίδια ώρα, οι μαθητές του Νευροκοπίου αποδεικνύουν πως η γνώση, όταν συνδυαστεί με φαντασία, μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έτσι η ομάδα φυσικών επιστημών ασχολήθηκε με την αξιοποίηση της πατάτας, παράγοντας ρεύμα αλλά και αλκοόλ όπως η βότκα.

Πηγή: skai.gr

