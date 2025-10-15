Δράμα: Οδηγός ΚΤΕΛ αποβίβασε μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή

Απίστευτη καταγγελία έγινε από μια μητέρα που υποστηρίζει πως ένας οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα, επειδή οι επιβάτες ήταν υπεράριθμοι, ανάγκασε την κόρη της και άλλους δύο μαθητές να κατέβουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, τα παιδιά αποβιβάστηκαν εκτός στάσης, σε ακατοίκητη περιοχή, μέσα στο μεσημέρι, με θερμοκρασία πάνω από τριάντα βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

