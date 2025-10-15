Το μαγικό δάσος της Ελατιάς

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Ελατιά, γνωστή και ως Καράντερε, είναι ένα δασοσκεπές βουνό της Δράμας, με μέγιστο υψόμετρο τα 1.825,742 μέτρα (κορυφή Τσάκαλος). Πρόκειται για το μεγαλύτερο δάσος της Ελλάδας, που ξεχωρίζει τόσο για το μεγάλο φυσικό του κάλλος, όσο και για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του. Κατά την αρχαιότητα στην περιοχή κατοικούσαν οι Δίοι, ένα πανάρχαιο ελληνο-πελασγικό φύλο, που αργότερα ταξινομήθηκε ως θρακικό.

Το πανέμορφο αυτό δάσος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Νομού Δράμας, κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, και αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Κεντρικής Ροδόπης. Ορίζεται ανατολικά από το Μεγάλο Ρέμα και δυτικά από τον Δεσπάτη ποταμό. Από την Ελατιά πηγάζει και το Βαθύρεμα ή Μαύρο Ρέμα (Καρά Ντερέ). Εκτός όμως από τον Τσάκαλο (υψόμετρο 1825 μ.), υπάρχουν κι άλλες κορυφές: οι Οξιές (υψόμετρο 1811 μ.), η Ελατιά (υψόμετρο 1647 μ.), η Μπουζάλα (υψόμετρο 1631 μ.), η Πυραμίδα Κούτρα (υψόμετρο 1628μ.), το Ζερβό (υψόμετρο 1578μ.) και τα Καλύβια Γραβάνη (υψόμετρο 1556μ.).

Στην Ελατιά υπάρχει το Δασικό Χωριό Ελατιάς, κοντά στην κορυφή Πυραμίδα Κούτρα, στη θέση του παλιότερου τσελιγκάτου Σαρακατσαναίων με την ονομασία Καλύβια Κούτρα. Κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου (του Προφήτη Ηλία) πραγματοποιείται εκεί το αντάμωμα Σαρακατσαναίων Ανατολικής Μακεδονίας. Το Δασικό Χωριό βρίσκεται στην καρδιά του Δάσους της Ελατιάς και χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους πιστούς θαυμαστές, που πηγαίνουν εκεί για να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον και να αποσυνδεθούν για λίγο από τη ζωή στην πόλη και τους γρήγορους ρυθμούς της.

Το δάσος της Ελατιάς είναι το μεγαλύτερο στην χώρα μας, με έκταση 699,45 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και αποτελείται από ερυθρελάτη, πεύκα, κέδρους, οξιές, σημύδες, λεύκες, σφενδάμια, δρύες, αγριοτριανταφυλλιές και άλλα είδη. Μάλιστα, την περίοδο του Φθινοπώρου που τα φυλλοβόλα δέντρα αποκτούν πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις, το δάσος μαγεύει με την ομορφιά του. Στο δυτικό τμήμα του βουνού, στη θέση Μαγούλα, υπάρχει και το δάσος Σημύδας, που είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Τέλος, η πανίδα της περιοχής έχει πολλά και σπάνια είδη ζώων όπως η φαιά αρκούδα, ο αγριόχοιρος, το ζαρκάδι, ο λαγός, ο λύκος, η αγριόγατα, η φάσσα, ο αετός, το γεράκι και ο δρυοκολάπτης.

Πρόκειται για ένα σπάνιο και πλούσιο οικοσύστημα της Βόρειας Ελλάδας που χρήζει προστασίας και ανάδειξης. Για να παραμείνει ένα δάσος παρθένο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, απαιτούνται ειδικές μελέτες, αλλά και έργα για την προστασία του από επισφαλείς και απρόβλεπτους παράγοντες. Σίγουρα η ανάδειξη του δάσους ως τουριστικού προορισμού θα επιφέρει χρήματα και πολύτιμη βοήθεια στην τοπική κοινωνία, όμως όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με το περιβάλλον και την άγρια ζωή σε προτεραιότητα, καθώς πολλές από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα το παρθένο δάσος και τα ζώα που φιλοξενεί στο εσωτερικό του.

