Το Happy Traveller, στον ΣΚΑΪ, ταξιδεύει σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και απομονωμένους προορισμούς του πλανήτη, την Παταγονία. Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 16.45, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη ξεκινούν ένα από τα πιο επικά roadtrip που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ, εξερευνώντας το νότιο άκρο της Χιλής και της Αργεντινής.

Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού, η ομάδα του Happy Traveller επισκέπτεται την Πούντα Αρένας, μία από τις νοτιότερες πόλεις του κόσμου. Η πόλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη χάρη στη στρατηγική της θέση κοντά στο Στενό του Μαγγελάνου.

Η περιπέτεια συνεχίζεται με τη διάσχιση του Στενού του Μαγγελάνου και τη μετάβαση στη Γη του Πυρός. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα φτάνουν στην πόλη Πορβενίρ, έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα προορισμό με έντονη την παράδοση της Παταγονίας. Εκεί γνωρίζουν την τοπική κουλτούρα, επισκέπτονται ιστορικά αξιοθέατα, δοκιμάζουν παραδοσιακές γεύσεις της περιοχής και ανακαλύπτουν την καθημερινότητα σε μία από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Χιλής.

Στο ταξίδι δεν λείπουν οι «συναντήσεις» με την άγρια φύση της Παταγονίας, καθώς η ομάδα επισκέπτεται μια τεράστια αποικία πιγκουίνων στο νησί της Μαγδαληνής, παρατηρώντας τα εντυπωσιακά αυτά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα πανέμορφα τοπία, οι ατελείωτες εκτάσεις και οι δυνατοί άνεμοι δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό.

