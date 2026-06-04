Σύλληψη 25χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

Στον Εισαγγελία Σύρου θα οδηγηθεί ένας 25χρονος κάτοικος της Μυκόνου, ο οποίος συνελήφθη χθες από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μυκόνου, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 25χρονος είχε στην κατοχή του 326,5 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και πιστόλι κρότου με αβολίδωτα φυσίγγια.
Ο 25χρονος εντοπίστηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν οι ποσότητες ναρκωτικών.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου.
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