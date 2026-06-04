Ρόμπι Γουίλιαμς-Γκάρι Μπάρλοου: Ανέβηκαν μαζί στη σκηνή πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου επανενώθηκαν στη σκηνή μετά από σχεδόν μια δεκαετία στο Royal Albert Hall.

Συνεργάστηκαν με τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για την εκτέλεση του τραγουδιού «Relight My Fire», που διασκεύασαν το 1993.

Η Lulu εμφανίστηκε επίσης μαζί με τον Boy George και την Αυστραλέζα τραγουδίστρια της Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου έλαμψαν στο Royal Albert Hall, καθώς επανενώθηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία. Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασε οι τρεις τους το 1993.

Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.

gary barlow and robbie williams reuniting on the first day of pride month i said oh i'm sure pic.twitter.com/tgbqhAO9zp — dahlba (@academymckirk) June 2, 2026

Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu's Mental Health Trust.

Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.

«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα» δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Πηγή: skai.gr

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