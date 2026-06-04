ABBA: Επενδύουν στη νέα γενιά με εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραστατικών τεχνών στο Λονδίνο

Τα μέλη του συγκροτήματος Abba ελπίζουν ότι ένα μουσικό project στο Λονδίνο «θα βοηθήσει ώστε να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ενδιαφερθούν για τον κόσμο των παραστατικών τεχνών».

Δύο μέλη του σουηδικού ποπ συγκροτήματος, ο Μπένι Άντερσον και η Άνι-Φριντ Λίνγκσταντ βοήθησαν στην έναρξη της επόμενης φάσης της μουσικής πρωτοβουλίας στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, στο Λονδίνο.

Το διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το Abba Voyage, το πρόγραμμα συναυλιών των άβαταρ των ABBA σε συνεργασία με τη London Legacy Development Corporation (LLDC) που διαχειρίζεται το Ολυμπιακό Πάρκο στοχεύει να βοηθήσει στην υποστήριξη και τη δημιουργία οδών προς τις δημιουργικές βιομηχανίες για νέους σε όλο το ανατολικό Λονδίνο.

Η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στη δημιουργία βαθύτερων, μακροπρόθεσμων ευκαιριών για τους νέους ώστε να έχουν πρόσβαση σε σταδιοδρομίες στη μουσική, τη ζωντανή ψυχαγωγία και τις ευρύτερες δημιουργικές βιομηχανίες.

Σε δήλωσή τους οι Abba αναφέρουν: «Η μουσική έχει μια απίστευτη ικανότητα να διεγείρει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση στους νέους».

«Ελπίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα εμπνεύσει τους νέους να ενδιαφερθούν για τον κόσμο των παραστατικών τεχνών και τι μπορούν να πετύχουν στο μέλλον. Νιώθουμε προνομιούχοι που το Abba Voyage μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό το ταξίδι» σημειώνουν.

Οι Άντερσον και Λίνγκσταντ ήταν μεταξύ των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση έναρξης, μαζί με παιδιά, μαθητές και εκπαιδευτικούς της περιοχής που απόλαυσαν συναυλία και δεξίωση για ειδικά σχολεία.

Η μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία βασίζεται στο έργο που έχει ήδη επιτύχει το Abba Voyage από την έναρξή του το 2022, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων επαγγελματικού προσανατολισμού, προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποστήριξης της τοπικής απασχόλησης.

Πηγή: skai.gr

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