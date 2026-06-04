Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να μας διχάσουν μετά τη συντριπτική τους ήττα στο πεδίο της μάχης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέφερε σήμερα σε γραπτή δήλωση πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «διχάσουν» το Ιράν, αφού υπέστησαν «συντριπτική ήττα» στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του.

«Το κυριότερο εργαλείο τους», προκειμένου να εξασθενήσουν το Ιράν, «είναι να σπείρουν την αμφιβολία, την απελπισία, τον φόβο, τη δυσπιστία και τον διχασμό», αναφέρει σε κείμενο που αναγνώστηκε δημόσια ο Μοτζταμπά Χαμενεϊ, προσθέτοντας πως ο «κακόβουλος εχθρός» υπέστη «συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης».

Η δήλωσή του αναγνώστηκε στο μαυσωλείο του αγιατολάχ Χομεΐνί στην Τεχεράνη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 37 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές προθέσεις, ο καθένας οφείλει, με σθεναρότητα, διορατικότητα, διατήρηση της ενότητας και της συνοχής, αμοιβαία εμπιστοσύνη και άρνηση διάδοσης της προπαγάνδας του εχθρού, να εξουδετερώσει την καταχθόνια συνωμοσία του», προστίθεται στο μήνυμα.

Με τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1989, ο Αλί Χαμενεΐ τον διαδέχθηκε στον θώκο του ανώτατου ηγέτη, μέχρι τη δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ που πυροδότησε τον πόλεμο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον διορισμό του στις αρχές Μαρτίου ως τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση - μόνο γραπτές δηλώσεις αποδίδονται σε αυτόν.

Στο μαυσωλείο του ιμάμη Χομεϊνί, πιστοί ανέμιζαν πορτρέτα των τριών ηγετών, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Άλλοι ανέμιζαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά και της Χεζμπολάχ.

Κάθε 4η Ιουνίου από το 1989, ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ συνήθιζε να εκφωνεί λόγο με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του Χομεϊνί. Φέτος, μια άδεια πολυθρόνα με το πορτρέτο του τοποθετήθηκε στο μαυσωλείο, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

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Πηγή: skai.gr

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