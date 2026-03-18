Πώς είναι η ζωή στην άκρη της πατρίδας μας;

Του Νικόλα Μπάρδη

Στον ακριτικό Δίλοφο Έβρου, μία ανάσα μακριά από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, συνάντησε ένα νέο ζευγάρι, που αποφάσισε να αφήσει την Θεσσαλονίκη και να πάνε να ζήσουν μόνιμα με το παιδί τους σ’ αυτό το μικρό χωριό των 20 μόλις κατοίκων. Η Ευαγγελία και ο Παναγιώτης αγαπούν ιδιαίτερα αυτό το μέρος και κόντρα στην αστυφιλία της εποχής μας, αποφάσισαν από κοινού να κάνουν μία νέα αρχή σ’ αυτό το ξεχασμένο μέρος της χώρας μας. Και ενώ αρχικά πίστευαν ότι θα είχαν την στήριξη της πολιτείας, τελικά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα υπολόγιζαν…

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, επειδή εγκαταστάθηκαν οικειοθελώς στο μικρό αυτό χωριό, δεν δικαιούνται το επίδομα από το κράτος. Για να πάρουν αυτήν την πρώτη στήριξη των 12.000 ευρώ, έπρεπε ο σύζυγος να πάει εκεί με μετάθεση. Πλέον είναι σε συζητήσεις για την μικρή αυτή οικονομική ενίσχυση, που σίγουρα δεν είναι αρκετή για να τους λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θα τους δώσει μία ανάσα και θα τους βοηθήσει σημαντικά στις εργασίες του σπιτιού τους, το οποίο χρήζει άμεσης ανακαίνισης. Μόλις έφτασε το συνεργείο εκεί, η κόρη του ζευγαριού τους καλωσόρισε και τους ξενάγησε με περίσσεια χαρά, ενώ τους έδειξε πως από τα παράθυρα του σπιτιού βλέπουν τον ποταμό Έβρο και την Τουρκία στην αντίπερα όχθη.

Μετά, σε μία βόλτα μέσα στο χωριό, οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής ήταν απογοητευτικές. Το δημοτικό σχολείο του χωριού κλειστό και ετοιμόρροπο, πολλά σπίτια εγκαταλελειμμένα με σφραγισμένες πόρτες και παράθυρα, ένα οδικό δίκτυο γεμάτο λακκούβες και πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό εγκατάλειψης και ερήμωσης, ξεχωρίζει μόνο η εκκλησία, η οποία είναι περιποιημένη καθαρά και μόνο από την πρωτοβουλία των ντόπιων. Οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού, και συνάμα φύλακες των συνόρων μας, νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, και με θλίψη στα μάτια κάνουν λόγο για ένα κράτος που απουσιάζει και δεν τους δίνει την πρέπουσα προσοχή.

Έχουν, όμως, ο ένας τον άλλον στα εύκολα και στα δύσκολα, και όλοι μαζί, σαν μία μεγάλη οικογένεια, προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο τους, για να μην σβήσει από τον χάρτη. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δύο άνθρωποι από τον γειτονικό Πέπλο Έβρου, ο Μιχάλης και η Δήμητρα, θέλουν να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο, κινητό και υπαίθριο κινηματογράφο, που θα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Στόχος τους να κάνουν προβολές ταινιών σε απομακρυσμένα χωριά του Νομού, είτε σε σχολεία, είτε σε πλατείες και θέατρα, και να μοιράζουν όμορφες στιγμές σ’ αυτούς τους ανθρώπους που κατά κοινή ομολογία βρίσκονται πολύ μακριά από τις ανέσεις και τις παροχές των μεγάλων αστικών κέντρων. Ευελπιστούν, βέβαια, σ’ αυτό το εγχείρημά τους να έχουν και την στήριξη της πολιτείας.



Πηγή: skai.gr

