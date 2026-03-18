Ποιοι είναι οι Τραντέλληνες;

Του Νικόλα Μπάρδη

Ως Τραντέλληνες ή Τραντέλλενες ορίζονται οι «τρανοί» Έλληνες, δηλαδή οι ήρωες, οι δυνατοί και οι γενναίοι μιας περιοχής. Ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών της Ξάνθης που φέρει αυτό το ξεχωριστό όνομα και ιδρύθηκε το 2009, αποσκοπεί μέσα από τις δράσεις του σε ένα και μόνο πράγμα: να μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και την πλούσια ιστορία των Ποντίων και του ξεριζωμού τους. Χωρίς την γνώση του παρελθόντος ένας άνθρωπος είναι μισός και δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον του σε γερές βάσεις. Έχοντας, λοιπόν, αυτήν τη λογική ο εν λόγω σύλλογος θέλει να περάσει στους νέους την αγάπη για τις ρίζες τους, έτσι ώστε να μην ξεχαστούν στο πέρας των χρόνων.

Τα παιδιά του Συλλόγου εκτός από χορό, τραγούδι, λίρα και νταούλι, μαθαίνουν εκεί για την ιστορία των προγόνων τους, αυτή που δεν διδάσκεται στα σχολικά εγχειρίδια. Ακόμη, ο Σύλλογος κάθε χρόνο έχει «τάμα» να ανεβαίνει σε κάποια ψηλή κορυφή της πατρίδας μας ή του εξωτερικού, και να υψώνει τη σημαία της Γενοκτονίας των Ποντίων, έτσι ώστε να μάθει περισσότερος κόσμος γι’ αυτή. Όλοι μαζί, ενωμένοι σαν γροθιά, πορεύονται στο σήμερα, με βλέμμα στο χθες και ελπίδα για το αύριο. Γι’ αυτούς οι διάφορες εκδηλώσεις δεν είναι απλά μία ευκαιρία για αντάμωση, αλλά μία προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανή την φλόγα του Πόντου.

Από τις μεγάλες και ξακουστές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν, δεν λείπουν φυσικά και τα δημοφιλή ποντιακά εδέσματα, που κρύβουν μέσα τους γεύσεις και αρώματα της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Μεταξύ αυτών τα πιροσκί και τα ωτία έχουν την τιμητική τους, και δεν λείπουν από κανένα τραπέζωμα. Μετά, λοιπόν, από τον έντονο χορό και το τραγούδι, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από το τραπέζι, και σαν μία οικογένεια έρχονται κοντά και μοιράζονται στιγμές που θα μείνουν αναλλοίωτες στον χρόνο. Γιατί τους δένει κάτω παραπάνω από μία κοινή καταγωγή. Τους δένει το κοινό αίμα και ο πόνος του παρελθόντος. Γι’ αυτό όσο ζουν θα τιμούν τον Πόντο και τους απανταχού Ποντίους έτσι όπως μόνο αυτοί γνωρίζουν. Με αγάπη και περηφάνια!



Πηγή: skai.gr

