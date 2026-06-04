Τζένιφερ Γκάρνερ: Η «αναστάτωση» του διαζυγίου με τον Μπεν Άφλεκ και η καριέρα που έμεινε πίσω

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε για την περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, αποκαλύπτοντας πως η οικογενειακή «αναστάτωση» που ακολούθησε, την ανάγκασε να περιορίσει σημαντικά τη δουλειά της.

Η 54χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «InStyle», αναφέρθηκε στη δύσκολη φάση που βίωσε μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ το 2015, εξηγώντας πως τότε προτεραιότητά της ήταν τα τρία παιδιά τους.

Όπως είπε, όταν τα παιδιά της ήταν μικρά, δούλευε πολύ λίγο, ενώ μετά την αναστάτωση που ήρθε στην οικογένεια, έμεινε για μεγάλο διάστημα μακριά από τα γυρίσματα. Η καθημερινότητά της ήταν γεμάτη με σχολεία, μετακινήσεις, γεύματα και όσα απαιτούσε η φροντίδα των παιδιών.

Την ίδια περίοδο, ο Μπεν Άφλεκ συνέχιζε να εμφανίζεται σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Εκείνος αργότερα παντρεύτηκε και χώρισε με την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ η Τζένιφερ Γκάρνερ διατηρεί εδώ και χρόνια σχέση με τον επιχειρηματία Τζον Μίλερ.

Σήμερα, με τα παιδιά της μεγαλύτερα, η ηθοποιός νιώθει πως μπορεί ξανά να αφοσιωθεί περισσότερο στη δουλειά της. Όπως παραδέχτηκε, είναι ευγνώμων που έχει πίσω αυτό το κομμάτι της ζωής της, καθώς η υποκριτική τής δίνει μεγάλη χαρά. Η Τζένιφερ Γκάρνερ ετοιμάζεται για το νέο της project, τη μίνι σειρά «The Five-Star Weekend».

Παράλληλα, τόνισε πως δεν απολογείται στα παιδιά της όταν εργάζεται, αλλά τα ευχαριστεί που τη στηρίζουν. Όπως είπε, η μητρότητα παραμένει πάντα η πρώτη της προτεραιότητα, όμως οι γυναίκες πρέπει να δείχνουν καλοσύνη στον εαυτό τους και να αποδέχονται πως δεν υπάρχει τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα.

Πηγή: skai.gr

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