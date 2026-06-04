Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 41χρονου καθ' ομολογίαν δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα για την απολογία του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έφτασαν αργά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από τη σορό, και είπε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τα μελετήσει.

Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τη ζήλευε παθολογικά

Σύμφωνα με το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης συζύγου, ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη, ενώ διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Σύμφωνα την ΕΡΤ, ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ωστόσο, αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.

Πηγή: skai.gr

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