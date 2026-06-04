Υπόθεση υποκλοπών: Νέα αίτηση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας

Της Έλενας Γαλάρη

Την ανάσυρση της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο και την επανεξέτασή της ζητεί εκ νέου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος του δημοσιογράφου, Θανάση Κουκάκη.

Με τη νέα αίτηση που κατέθεσε ο δικηγόρος του, ζητείται να κληθούν οι τέσσερις καταδικασθέντες για να προσκομίσουν νέα έγγραφα μετά και τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών, καθώς και πέντε στελέχη της εταιρείας Intellexa «που δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση».

Σε δήλωσή του ο δικηγόρος του κ. Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές αναφέρει: «Δεδομένης της αδιαμφισβήτητης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ανωτέρω ισχυρισμοί του Tal Dilian ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα ότι -κατά τους ισχυρισμούς του- οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΥΠ είτε από ξένη κυβέρνηση ή/και ξένη μυστική υπηρεσία.

» Ο ισχυρισμός αυτός, ιδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξέταστος, καθώς τυχόν βασιμότητά του θα σήμαινε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια... Ζήταμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

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