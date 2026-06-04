Η Αίγινα εξακολουθεί να μας προκαλεί το ενδιαφέρον και σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 15.00. Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, ενώ από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Το φημισμένο φιστίκι της Αίγινας αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους γευστικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Γνωστό και στο εξωτερικό για την εξαιρετική ποιότητα και τη μοναδική του γεύση, το φιστίκι Αιγίνης έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και εξάγεται σε πολλές χώρες. Οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί μπορούν να το δοκιμάσουν σε διάφορες μορφές, από ψημένο καρπό μέχρι γλυκά, παγωτά και παραδοσιακά προϊόντα.

Οι μόνιππες άμαξες της Αίγινας είναι κλασική αξία ή για άλλους μία ρετρό εμπειρία! Ξεκινούν από το λιμάνι και μέσα σε 20 λεπτά διανύουν τη χαρακτηριστική αιγινήτικη παραλιακή περατζάδα. Μία βόλτα με την άμαξα αποτελεί το καλύτερο μέσο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη της Αίγινας και σου προσφέρει την ευκαιρία να μεταφερθείς σε μία άλλη εποχή ή ακόμη να νιώσεις κι εσύ για λίγο πρωταγωνιστής σε ελληνική ταινία…

Αίγινα, 16 Αυγούστου του 2016. Ένα ταχύπλοο όπου επιβαίνουν 4 άτομα εμβολίζει το τουριστικό πλοιάριο «Αντωνία», στο οποίο επιβαίνουν 21 άτομα. 4 από αυτά βρίσκουν τραγικό θάνατο και ανάμεσά τους, ο Θεοδόσης Κατιφές και η κόρη του, η 5χρονη Σεβαστή. Η αδελφή του Θεοδόση Κατιφέ, Μαρία θυμάται το ναυάγιο που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας για πάντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.