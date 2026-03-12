Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 16.45, η ομάδα του Happy Traveller αφήνει το Σαντιάγο και, μαζί με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, ανακαλύπτει τις επιβλητικές Άνδεις και την πολύχρωμη πόλη Βαλπαραΐσο στις ακτές του Ειρηνικού.

Το roadtrip ξεκινά με μια όμορφη διαδρομή στην περιοχή που βρίσκεται το φαράγγι Μαΐπο.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα φτάνουν στη μαγευτική Ελ Γέσο (El Yeso), μια τιρκουάζ λίμνη που περιβάλλεται από χιονισμένες κορυφές. Συνεχίζουν σε μοναδικά τοπία που οδηγούν στα εντυπωσιακά θερμά λουτρά Termas de Colina, όπου βρίσκονται «φυσικές πισίνες». Στη συνέχεια, κάνουν στάσεις σε καταρράκτες, παλιά ορυχεία και εντυπωσιακά τούνελ σκαμμένα στο βουνό, πριν επιστρέψουν στο Σαντιάγο.

Την επόμενη μέρα, η ομάδα κατευθύνεται προς τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού και φτάνει στο Βαλπαραΐσο. Πολύχρωμα σπίτια, ιστορικά τελεφερίκ (funiculars) και εντυπωσιακά γκράφιτι μετατρέπουν την πόλη σε μια ανοιχτή υπαίθρια γκαλερί. Οι ταξιδιώτες μας περπατούν στα σοκάκια, δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις και ανακαλύπτουν τη μοναδική ναυτική και καλλιτεχνική ταυτότητα της περιοχής.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην Κοιλάδα Καζαμπλάνκα, μια από τις σημαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Χιλής, φημισμένη για τα λευκά κρασιά της, όπου ο Ευτύχης επισκέπτεται ένα από τα πιο γνωστά οινοποιεία της περιοχής. Τελευταία στάση του οδοιπορικού είναι το εντυπωσιακό Σαν Αλφόνσο Ντελ Μαρ, το ξενοδοχείο με τη μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο δίπλα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.