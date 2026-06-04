Ευχαρίστησε ΠΑΕ και Αλαφούζο ο Παναθηναϊκός ΑΟ

Ανακοίνωση με την οποία θέλησε να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για την κρίσιμη συμβολή τους σε κάποιες «δυνατές» κινήσεις που αφορούσαν σε μεταγραφές τμημάτων του, εξέδωσε σήμερα (04/06) ο ΑΟ.

Είναι, άλλωστε, γνωστό, αλλά και… αποδεδειγμένο, εδώ και πολλά χρόνια, ότι πρόθεση του ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι η σύμπλευση και η στήριξη της «μάνας του λόχου»!

Με την καταβολή μέρους χρημάτων από τις τιμές των εισιτηρίων για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, αλλά και την υποχρεωτική ύπαρξη ενεργής κάρτας μέλους στα μητρώα του Συλλόγου να αποτελούν δύο χειροπιαστά παραδείγματα…

Όλα αυτά, λοιπόν, ώθησαν τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη στο να ευχαριστήσουν την ΠΑΕ και τον Γιάννη Αλαφούζο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον κ. Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξη σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ο Σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Με αυτή την ενίσχυση ο Σύλλογος δυνάμωσε κάνοντας από μια δυνατή μεταγραφή στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ και στο ανδρικό τμήμα πόλο».

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