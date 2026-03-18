Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Επόμενος προορισμός, ο Έβρος

Ο επόμενος προορισμός της δημοσιογραφικής ομάδας του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 15.00, είναι ο Έβρος. Γνωρίζουμε νέα ζευγάρια που αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, κάνουμε ρεπορτάζ για Τούρκους που πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη για αγορές και τουρισμό και συναντάμε μια ποδοσφαιρική ομάδα που ξεσηκώνει ένα ολόκληρο χωριό. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Αλεξανδρούπολη γνωρίζει αυξημένη επισκεψιμότητα από Τούρκους πολίτες, οι οποίοι περνούν τα σύνορα για αγορές και τουρισμό. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι καταφθάνουν λεωφορεία γεμάτα από Τούρκους καταναλωτές, οι οποίοι επισκέπτονται ελληνικά σούπερ μάρκετ για βασικά ήδη διατροφής, καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές. Το φαινόμενο έχει απασχολήσει έντονα και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μπορεί μια νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας να ξεσηκώσει ένα ολόκληρο χωριό; Να ανέβουν όλοι οι παίκτες σε μια καρότσα μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος και να πανηγυρίζουν τρελά με όλους τους συντοπίτες τους σε έναν γύρο θριάμβου; Η απάντηση είναι ναι, αν μιλάμε για την Δόξα Τυχερού στον Έβρο. Η Δόξα Τυχερού είναι η ομάδα, από όπου ξεκίνησε και ο διεθνής του Παναθηναϊκού, Μανώλης Σιώπης, ενώ την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει ο αδελφός του Δημήτρης, που είναι η ψυχή της ομάδας.

Η αποκέντρωση, ειδικά όταν μιλάμε για τον Έβρο και χωριά που βρίσκονται στα σύνορα, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Συναντήσαμε νέους ανθρώπους - δύο ζευγάρια που πήραν την απόφαση να ζήσουν σε απομακρυσμένα χωριά της περιοχής. Όπως ακούμε όμως, το επίδομα μετεγκατάστασης δεν έχει φθάσει ακόμα εκεί. Πάντως οι ίδιοι δεν έχουν μετανιώσει για την απόφασή τους αυτή και προσπαθούν, με όσα μέσα διαθέτουν, να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή.

Πηγή: skai.gr

