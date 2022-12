Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού: H Ελλάδα στο επίκεντρο της ζήτησης και το 2023

Iκανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022 το 94% των ταξιδιωτών

To 94% των ταξιδιωτών από τις μεγαλύτερες αγορές εξερχόμενου τουρισμού στον κόσμο έμειναν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022, με την Ελλάδα να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους τόσο κατά τη χρονιά που φτάνει σε λίγο στο τέλος της όσο και για το 2023.

Αυτό προκύπτει από το δεύτερο σκέλος της έρευνας «Exploring Consumer Travel Attitudes and Expectations to Drive Tourism Recovery» που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, ETC, σε δείγμα καταναλωτών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Ην. Βασίλειο αλλά και την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, με στόχο να αποκαλύψει τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τις διακοπές του 2022 και τις προσδοκίες τους για τα μελλοντικά ταξίδια.

Πηγή: skai.gr

