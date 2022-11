Οι 10 δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα ανά κατηγορία σύμφωνα με βρετανούς Tour Operators

Για πρώτη φορά ο ΕΟΤ διοργάνωσε τα Greek Travel Awards στο Λονδίνο, στα πλαίσια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης WTM London 2022, που έκλεισε τις πύλες της σπάζοντας όλα τα ρεκόρ επισκεπτών

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Ελλάδα και το τουριστικό της προϊόν στην διεθνή τουριστική έκθεση WTM London 2022, που έκλεισε τις πύλες της σπάζοντας όλα τα ρεκόρ επισκεπτών προηγούμενων ετών και του 2019.

Εκεί ο ΕΟΤ διοργάνωσε για πρώτη φορά στο Λονδίνο τα Greek Travel Awards 2022, με το Γραφείο του ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας σε συνεργασία με 7 σπεσιαλίστες Tour Operators.

Στόχος της εκδήλωσης απονομής Βραβείων ήταν η προβολή στα βρετανικά μέσα διαφορετικών προορισμών της Ελλάδας και η προώθηση των ελληνικών προορισμών σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους που ενδιαφέρονται για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και η εξειδικευμένη παρουσίαση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για την ανάδειξη νέων προορισμών σε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της χώρας μας.

Διαβάστε ακόμα: Την Αλόννησο ψηφίζουν για.. βουτιές οι Βρετανοί

Η ψηφοφορία λειτούργησε παράλληλα και ως βαρόμετρο για τις προτιμήσεις των Βρετανών σε ειδικές κατηγορίες και ως έναυσμα για τη μεγαλύτερη και εντονότερη προβολή του ΕΟΤ μέσω των στοχευμένων ετήσιων διαφημιστικών εκστρατειών απευθείας στα Media για τους ελληνικούς προορισμούς, τις δραστηριότητες και τις ξεχωριστές εμπειρίες των επισκεπτών στην Ελλάδα.

Ακολουθεί η δεκάδα των νικητών που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την ψηφοφορία των Βρετανών T/O, ανά κατηγορία:

1. Best City Breaks Destination: Αθήνα

2. Best Walking Destination: Αρκαδία/Πελοπόννησος

3. Best Sailing Destination: Λευκάδα

4. Best Gastronomy Destination: Χανιά

5. Best Luxury Destination: Σαντορίνη

6. Best Outdoors Destination: Κεφαλονιά (κεντρική φωτό)

7. Best Culture Destination: Αθήνα

8. Best Sustainable Destination: Ικαρία

9. Best Diving Destination: Αλόννησος

10. Best Beach Holidays Destination: Κρήτη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προτίμηση του κοινού για την Ικαρία, παγκοσμίως γνωστή ως μία από τις 5 blue zones στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τη μακροζωία, καθώς αποτελεί έναν από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιωσιμότητα. Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Σκιάθος, Χαλκιδική, Άνδρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Λέσβος, Ζάκυνθος, Μύκονος ήταν φιναλίστ στις ανωτέρω κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας την ποικιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την αγάπη του κοινού για την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.