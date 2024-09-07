Τσεντί Οσμάν: Ένα πολυεργαλείο κάνει πάνοπλο τον Παναθηναϊκό

Θαρρείς και σε έναν άτυπο ανταγωνισμό για το ποιος θα… τρελάνει περισσότερο το κοινό του, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνεχίζουν, Σεπτέμβρη μήνα πια, να ρίχνουν «βόμβες».

Τελευταία αυτών ο Τσεντί Οσμάν, που έρχεται να βάλει τέλος στη συζήτηση για το αν οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είναι πλήρεις και στο «3», μετά τα γκαρντ και το «5», όπου αναβαθμίστηκαν αναμφίβολα με Λορέντζο Μπράουν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ένας παίκτης με επτά σεζόν καριέρας στο ΝΒΑ και ηγετικό ρόλο στην εθνική Τουρκίας μόνο καλύτερο μπορεί να κάνει τον Παναθηναϊκό στους «πλάγιους», πόσω μάλλον υπό την καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν που έβαλε την σφραγίδα του και σε αυτή τη μεταγραφή. «Είναι επαγγελματίας, ένα σκληρό παιδί που τα πάει καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παίζει με αυτοπεποίθηση και για την ομάδα», είχε πει γι’ αυτόν ο μεγάλος Γκρεγκ Πόποβιτς και αυτό από μόνο του αρκεί.

Κάτι διαφορετικό από Ιωάννη και Γκριγκόνις

Θα ήταν αγνωμοσύνη να πει κανείς πως ο Παναθηναϊκός θα ήταν γυμνός στο «3» αν έμενε με Παπαπέτρου και Γκριγκόνις στη θέση αυτή. Άλλωστε δεν έχουν περάσει παρά 3-4 μήνες από τότε που κατέκτησε τους δύο μεγαλύτερους τίτλους της σεζόν με σημαντική συμβολή των δύο αυτών παικτών. Οι οποίοι μάλιστα δούλεψαν πολύ σκληρά το καλοκαίρι, πολύ πριν την έναρξη της προετοιμασίας, για να παρουσιαστούν έτοιμοι. Αναμφίβολα, ωστόσο, ο Οσμάν έρχεται να δώσει κάτι διαφορετικό στο «3», αλλά και να σβήσει τα όποια ερωτηματικά για την κατάσταση του Ιωάννη μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε πέρσι και την ικανότητα του Λιθουανού να σταθεί στο «3», κυρίως αμυντικά.

Μέγεθος, ταχύτητα, ομαδικότητα

Ο Οσμάν δεν είναι κάποιος… βιρτουόζος τύπου Κέντρικ Ναν, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε ανάγκη από έναν ακόμη τέτοιον παίκτη. Ο Τούρκος φόργουορντ είναι ένας παίκτης που δεν θα διαταράξει, αλλά θα βελτιώσει την ισορροπία σε μια ομάδα με τόσο ταλέντο, καθώς είναι ένας κατ’ εξοχήν παίκτης συνόλου.

Δεν απαιτεί την μπάλα (στους Σπερς στα 17,6 λεπτά που αγωνιζόταν πέρσι διαχειριζόταν μόλις το 15% των κατοχών, ενώ στην εθνική Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ του 2022 είχε 20,1%), αλλά μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα στο «φτερό» και να επιτεθεί σε close out, αλλά και να λειτουργήσει ως δευτερεύων χειριστής και δημιουργός αφού έχει έρθει σε ανισορροπία η αντίπαλη άμυνα.

Ξεχωρίζει για το κάθετο παιχνίδι του και την ικανότητα να τελειώνει φάσεις με ντράιβ και με τα δύο χέρια εκμεταλλευόμενος τον συνδυασμό μεγέθους (ύψος 2,01μ. και άνοιγμα χεριών 2,10μ.) και ταχύτητας που έχει, ενώ σε αυτές τις καταστάσεις βλέπει καλά και τις κινήσεις των συμπαικτών του μακριά από την μπάλα.

Ένας τομέας στον οποίο αριστεύει και η αλήθεια είναι πως λείπει από τον Παναθηναϊκό, είναι η ικανότητά του στο ανοιχτό γήπεδο. Είτε κατεβάζοντας ο ίδιος το ριμπάουντ είτε παίρνοντας την πρώτη πάσα, ο Οσμάν αρέσκεται στο να τρέχει το γήπεδο δημιουργώντας καταστάσεις για τον εαυτό του ή τους συμπαίκτες του προτού οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα.

Εντυπωσιακή βελτίωση στο σουτ



Ένα ερωτηματικό συνόδευε τον Οσμάν από τα πρώτα του χρόνια στο ΝΒΑ και αφορούσε στην συνέπειά του στο μακρινό σουτ, καθώς έχει ποσοστό καριέρας 35,7% αλλά με σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Ο 29χρονος άσος έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά στο κομμάτι αυτό, καθώς την τελευταία σεζόν έκανε career high με 38,9% (86/221) σε 3,1 προσπάθειες ανά αγώνα , ενώ το 2023/24 είχε με τους Καβαλίερς 37,2% (116/312).

Σημειώνεται πως το 52,6% των προσπαθειών του πέρσι στο ΝΒΑ ήταν σε κατάσταση catch and shoot και το 60,2% των σουτ του ήρθαν χωρίς ντρίμπλα. Αντίθετα, σπανίως επιλέγει σουτ από ντρίμπλα (μόλις 11,7% των προσπαθειών του πέρσι), καθώς δεν είναι τόσο αποτελεσματικός (μόλις 26,7% ευστοχία, ενώ σε catch and shoot είχε 41,1%).

Ένας τομέας που παραδοσιακά δεν είναι σταθερός είναι οι βολές, καθώς έχει ποσοστό καριέρας 71,1%, αλλά μόλις 67,3% την περασμένη σεζόν και ποτέ πάνω από 70% την τελευταία τριετία. Ακόμη τον στοιχειώνουν οι δύο χαμένες βολές με την Τουρκία στο +2 στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2022, όταν έδωσε την ευκαιρία στη Γαλλία να πάει στην παράταση με κάρφωμα του Γκομπέρ και να πάρει εκεί την πρόκριση.

Τρία χρόνια πριν είχε αστοχήσει σε δύο ακόμη κρίσιμες βολές στην παράταση απέναντι στις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Καλός στην άμυνα, ειδικά στις βοήθειες

Ο Οσμάν δεν θεωρείτο πολύ καλός αμυντικός (αλλά όχι και «μαύρη τρύπα») στο ΝΒΑ, ειδικά απέναντι σε πιο εκρηκτικούς αντιπάλους.

Πάντως ο Τούρκος έχει όλα τα εργαλεία για να αμυνθεί αποτελεσματικά σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αφού το μέγεθος, τα μακριά χέρια και η αθλητικότητά του τον βοηθούν πολύ στο κομμάτι αυτό. Ειδικά σε άμυνες βοήθειας είναι πολύ ικανός κάνοντας συχνά τάπες ή κλεψίματα. Μπορεί, δε, βάσει των χαρακτηριστικών του να μαρκάρει αντιπάλους από το «2» ως και το «4», άρα και στην άμυνα με αλλαγές, αλλά και να προσφέρει στη συγκομιδή των ριμπάουντ.

Δουλευταράς, άριστος χαρακτήρας και φίλος του Λεμπρόν

Ο Τσεντί Οσμάν συνοδεύεται από τη φήμη ενός εξαιρετικού χαρακτήρα, πράγμα το οποίο γνωρίζει από πρώτο χέρι και ο Εργκίν Αταμάν.

Είναι ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, δουλευταράς στην προπόνηση και κάπως έτσι έφτασε να είναι από τους αγαπημένους των φίλων των Καβαλίερς και του Λεμπρόν Τζέιμς.

«Είναι σφουγγάρι, δουλεύει πολύ και είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Παρότι δεν ήμασταν πολύ καιρό μαζί στο Κλίβελαντ, έχουμε ακόμη επικοινωνία», είχε πει ο «βασιλιάς» για τον Οσμάν, τον οποίο είχε καλέσει στο παρελθόν και σε μια από τις… All Star off season προετοιμασίες του, μαζί με Ντουράντ και Λέοναρντ.

Ο Οσμάν, που γεννήθηκε στην Ωχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας από Τούρκο πατέρα και Βόσνια μητέρα, άρχισε να παίζει μπάσκετ στο Σεράγεβο, μέχρι να τον ανακαλύψει σε παιδική ηλικία η Εφές και να τον πάρει οικογενειακώς στην Κωνσταντινούπολη. Από το 2022 είναι παντρεμένος με τη διάσημη Τουρκάλα ηθοποιό Εμπρού Σαχίν.

Παρότι είναι από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της χώρας, κρατά χαμηλό προφίλ και έχει έντονη φιλανθρωπική δράση, καθώς είναι πρέσβης της UNICEF από το 2020, ενώ είχε συγκεντρώσει σημαντικά ποσά για τους σεισμόπληκτους στην πατρίδα του.

