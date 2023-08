Ζούκερμπεργκ για τη «μονομαχία» με τον Μασκ: «Ο Ίλον δεν μιλάει σοβαρά, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε»

Στις αρχές Ιουνίου, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Ελον Μασκ είχαν ανακοινώσει την πρόθεση τους να αναμετρηθούν σώμα με σώμα σε αγώνα πάλης χωρίς κανόνες μέσα σε μεταλλικό κλουβί και η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο – μάλιστα ως τοποθεσία της μονομαχίας των αφεντικών του Meta και της Χ (πρώην Twitter) είχε προταθεί το Κολοσσαίο!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η… τιτανομαχία επρόκειτο να γίνει στις 26 Αυγούστου και ο αγώνας θα μεταδιδόταν μέσω της πλατφόρμας του Μασκ.

Έκτοτε, άρχισαν οι υπεκφυγές από την πλευρά του αφεντικού της Χ (ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει καλέσει σε μονομαχία ακόμα και τον Πούτιν). Ενδεικτικά, πριν λίγες ημέρες ο Μασκ ανακοίνωσε πως ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργείο πριν παλέψει με τον συνιδρυτή του Facebook, επικαλούμενος προβλήματα στον αυχένα και τη μέση του.

Χθες Κυριακή, ο Ζούκεμπεργκ με ανάρτηση στο Threads, ανακοίνωσε ότι ο Μασκ «δεν σοβαρολογεί» για τον αγώνα και ότι «είναι ώρα να προχωρήσουμε», υπονοώτας ότι η μονομαχία δεν θα γίνει.

«Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι ο Ίλον δεν μιλάει σοβαρά και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε», έγραψε ο συνιδρυτής του Facebook.

