Μασκ vs Ζούκερμπεργκ: Θα παλέψουν σε κλουβί σε ζωντανή μετάδοση στο Twitter

Ζωντανά θα μεταδοθεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, παλαιότερα γνωστή ως Twitter, ο αγώνας ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μαρκ Ζάγκεμπεργκ όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του o ιδιοκτήτης του X.

Οι μεγιστάνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρόκειται να αγωνιστούν μέσα σε ένα κλουβί στο Λας Βέγκας.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.