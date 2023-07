Βίντεο: Η Τεχνητή Νοημοσύνη «περιποιήθηκε» τους ηγέτες του ΝΑΤΟ - Ναπολέων ο Μακρόν, αρχαίος Έλληνας πολεμιστής ο Μητσοτάκης

Τους ηγέτες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους «περιποιήθηκε» η Τεχνητή Νοημοσύνη μετά από τις οδηγίες ενός χρήστη. Πιο πετυχημένη κρίνεται η απόδοση του Εμανουέλ Μακρόν που εμφανίζεται σαν νέος Ναπολέων Βοναπάρτης, του Κυριάκου Μητσοτάκη που η AI έχει «ντύσει» αρχαίο Έλληνα πολεμιστή (αλλά με τανκ), και του Έντι Ράμα με… καλάσνικοφ το «εθνικό όπλο» της Αλβανίας. Όσον αφορά τον Ταγίπ Ερντογάν παραπέμπει σε ολιγάρχη με ιδιωτικό τζετ πίσω του… Σε κάθε εικόνα ηγέτη του ΝΑΤΟ εμφανίζεται και η χρονολογία εισδοχής της χώρας στη Συμμαχία.

Alright, I've messed up by not including the newest #NATO member. Here's the updated video, this time with more Sweden. 🇸🇪 #NATOSummit #NAFO pic.twitter.com/ikPG214SpN