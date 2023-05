Android: Το WhatsApp «ανοίγει» το μικρόφωνο σε ορισμένους χρήστες χωρίς να το γνωρίζουν – Τι απαντά η εταιρεία - Τι δήλωσε ο Μασκ

Ορισμένοι χρήστες της εφαρμογής WhatsApp στο Android παρατήρησαν πρόσφατα ότι το μικρόφωνο χρησιμοποιείται στο παρασκήνιο χωρίς να το γνωρίζουν, αλλά η πλατφόρμα ισχυρίζεται ότι αυτό είναι πρόβλημα της Google, όχι δικό της.



Έχει αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες από αρκετούς χρήστες ότι η εφαρμογή WhatsApp για Android ενεργοποιεί την άδεια μικροφώνου ακόμα και όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να φανεί μέσω της ένδειξης «πράσινης κουκκίδας» που εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μικρόφωνο ή η κάμερα (σ.σ για την ένδειξη απαιτείται τουλάχιστον Android 12). Όπως τεκμηρίωσαν οι άνθρωποι στο τεχνολογικό σάιτ PiunikaWeb την περασμένη εβδομάδα, την ένδειξη βλέπουν ορισμένοι χρήστες του WhatsApp για πάνω από ένα μήνα.



Η αιτία δεν είναι απολύτως σαφής, ενώ δεν υπάρχει κάποια διόρθωση στο λογισμικό αυτή τη στιγμή, αλλά το WhatsApp ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ένα σφάλμα στο ίδιο το λειτουργικό της Google, Android.

«Το WhatsApp χρησιμοποιεί το μικρόφωνο στο παρασκήνιο, ενώ κοιμόμουν και από τότε που ξύπνησα στις 6 το πρωί (και αυτό είναι μόνο ένα μέρος του χρονοδιαγράμματος!) Τι συμβαίνει;» ανέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενος του Twitter, με τον Ίλον Μασκ να αντιδρά: «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς το WhatApp». «Είναι απίστευτο πόσοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι το WhatsApp ανήκει στη Meta / Facebook» πρόσθεσε σε άλλο tweet το «αφεντικό» του Twitter.



Απαντώντας στον εργαζόμενο του Twitter, η WhatsApp ανέφερε στο Twitter ότι «πιστεύει» ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον Πίνακα ελέγχου απορρήτου του Android, με τον πίνακα ελέγχου να «αποδίδει κακώς» αυτές τις πληροφορίες στο WhatsApp. Στη συνέχεια, η εταιρεία λέει ότι ζήτησε από την Google να ερευνήσει το θέμα. Το WhatsApp επαναλαμβάνει ότι «οι χρήστες έχουν τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων του μικροφώνου τους» και ότι η εφαρμογή χρησιμοποιεί το μικρόφωνο μόνο όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί μια κλήση ή στέλνει μια ηχογράφηση/βίντεο.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp