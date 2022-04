To Twitter ανακοίνωσε σήμερα, Πρωταπριλιά, στον επίσημο λογαριασμό του ότι επεξεργάζεται τη λειτουργία «επεξεργασίας» (edit) ανάρτησης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια κάτω από το tweet για τη ζητούμενη από πολλούς χρήστες προσθήκη στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εργαζόμαστε για την επιλογή επεξεργασίας», έγραφε η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Twitter.

Η απάντηση σε καταιγισμό ερωτήσεων για το αν πρόκειται για «πρωταπριλιάτικο αστείο», ήταν: «Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το διαψεύσουμε, αλλά μπορούμε να επεξεργαστούμε την ανακοίνωσή μας αργότερα».

Ορισμένοι χρήστες αντέδρασαν θετικά, κάποιοι τη θεώρησαν αστεία, άλλοι όμως όχι. Το διαδικτυακό λεξικό Dictionary.com απάντησε με τον ορισμό της λέξης «unfunny» (σε ελεύθερη μετάφραση: αποτυχημένο αστείο).

Would be nice to announce it by editing this tweet. Too bad its Aprils Fool though — D P G (@dggthy) April 1, 2022

the aprils fool is the edit or you're going to make us into a fool through an edit?



i gots to know — Hari. (@AquaTealMint) April 1, 2022

I still think it's aprils fool ngl — Laila❤️❤️ i love sayal || Yungi edit in 📌📌 (@LLagili) April 1, 2022

Πηγή: skai.gr

