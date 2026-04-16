Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στα γήπεδα μπάσκετ, με την Toyota να παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό ρομποτικό «παίκτη» ύψους 2,19 μέτρων.

Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ, με την ονομασία «CUE7», ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για την ακρίβεια, τη σταθερότητα και τη φυσικότητα των κινήσεών του. Η δοκιμαστική του επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Toyota Arena Tokyo στην Ιαπωνία, ενώ αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο ημίχρονο αγώνα της B.League, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ρομποτικής.

Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του project CUE, η Toyota έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις, καθώς το «CUE7» διαθέτει πιο ομαλή κίνηση, βελτιωμένο χειρισμό της μπάλας και μεγαλύτερη ευστοχία στα σουτ.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ανθρωποειδών ρομπότ, Τομοχίρο Νόμι, εξήγησε ότι η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε τον πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, ξεπερνώντας τα όρια των παλαιότερων μοντέλων και ανοίγοντας νέες προοπτικές για εφαρμογές της ρομποτικής.

Όπως ανέφερε, η εκπαίδευση βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψηφιακά μοντέλα «εκπαιδεύονται» ταυτόχρονα, συμπυκνώνοντας περίπου έναν χρόνο ανθρώπινης εξάσκησης σε μόλις ένα λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο, το CUE7 μπορεί πλέον να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτές.

Πηγή: skai.gr

