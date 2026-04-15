Η μεγάλη στροφή των CEOs: Η AI δεν θα κλέψει δουλειές, θα τις αλλάξει

Οι CEOs των μεγάλων εταιρειών αλλάζουν αφήγημα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αντί για μαζική αντικατάσταση εργαζομένων, πλέον βλέπουν την AI ως εργαλείο που θα «ενισχύει» την εργασία και θα αναδιαμορφώνει τις θέσεις.

Η επίδραση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας έχει αφήσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους αναζητούντες εργασία να ανησυχούν για το μέλλον τους. Ωστόσο, τα κορυφαία στελέχη είναι αισιόδοξα ότι η τεχνολογία μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει το φόρτο εργασίας αντί να εκτοπίζει εντελώς τους υπαλλήλους.

Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας επεκτείνεται ακόμη και στους διαδρόμους ενός μεγάλου παρόχου τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο συνέδριο Semafor World Economy στην Ουάσινγκτον, ο συνιδρυτής της Anthropic, Τζακ Κλαρκ, απέρριψε το επιχείρημα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό ανεργίας έως και 20% τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Κλαρκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η αποδοχή ενός υψηλού ποσοστού ανεργίας είναι σχεδόν μια πολιτική «επιλογή», ​​δεδομένου ότι οποιαδήποτε πιθανή κατάρρευση της αγοράς εργασίας θα έπαιρνε πολύ χρόνο και θα αποτελούσε μια πρόκληση που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από την κοινωνία.

«Νομίζω ότι η τεχνολογία AI πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο σημαντικά», δήλωσε ο Κλαρκ στο συνέδριο. «Θα αλλάξει τον τρόπο που γίνονται οι επιχειρήσεις... πτυχές της εθνικής ασφάλειας, τον τρόπο που σχετιζόμαστε μεταξύ μας ως άνθρωποι. Και είναι αδύνατο να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο όπου η οικονομία δεν αλλάζει επίσης με ουσιαστικούς τρόπους».

Η Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο των φόβων για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην χρηματιστηριακή αγορά, με αρνητικό αποτέλεσμα για τις εταιρείες λογισμικού, τις οποίες οι επενδυτές βλέπουν ξαφνικά ως ευάλωτες στην τεχνολογική απαξίωση σε έναν κόσμο που κινείται προς συστήματα πρακτόρων που αναλαμβάνουν δράσεις με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία. Το ETF του Expanded Tech-Software Sector της iShares (IGV) βρίσκεται σε bear market, μετά την πτώση άνω του 30% από το υψηλό του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Αυτές οι αλλαγές θα επιβάλουν μια αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας, με τον Κλαρκ να σημειώνει ότι βλέπει κάποια αδυναμία στην πρώιμη απασχόληση των αποφοίτων σε ορισμένους κλάδους. Ο Κλαρκ ηγείται του Anthropic Institute, μιας δεξαμενής σκέψης 30 ατόμων που μελετά τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας.

Ο Κλαρκ είπε ότι οι φοιτητές που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σήμερα πρέπει να κατανοήσουν πώς να αναλύουν και να συνδέουν πληροφορίες από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, ενώ δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού από τους φοιτητές.

«Αυτό που μας επιτρέπει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι να έχουμε πρόσβαση σε έναν τυχαίο αριθμό ειδικών σε διαφορετικά πεδία», είπε ο Κλαρκ. «Αλλά το πραγματικά σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις σωστές ερωτήσεις που πρέπει να θέσουμε και να έχουμε διαίσθηση για το τι θα ήταν ενδιαφέρον αν συγκρούαμε διαφορετικές γνώσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους».

Πώς σκέφτονται οι CEOs τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις

Ο Jon Clifton, Διευθύνων Σύμβουλος της Gallup , δήλωσε ότι οι χώρες που είναι πιθανότερο να έχουν πλεονέκτημα στο μέλλον είναι εκείνες με μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Μπορούμε να δούμε ότι το 50% όλων των Αμερικανών εργαζομένων χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αλλά μία από τις προκλήσεις ήταν... τα κέρδη παραγωγικότητας. Δεν χρησιμοποιείται πολύ. Έτσι, είναι ενδιαφέρον ότι μόνο το 13% των εργαζομένων την χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα σε καθημερινή βάση», είπε.

Ο Daniel Herscovici, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Plume, περιέγραψε τη σημασία ενός CEO που σκιαγραφεί τη στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης μιας εταιρείας: «Έχουμε έναν «τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης... είναι καταπληκτική και έχει υπαγορεύσει τη στρατηγική μας για το μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι η ανάθεση σε κάποιον που η δουλειά του είναι να ξυπνάει κάθε μέρα και να αναλύει τον τρόπο εφαρμογής της είναι αρκετά σημαντική».

Όταν ρωτήθηκε αν εργάζεται λιγότερο μετά την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης περισσότερο στην καθημερινότητά του, ο Χερσκοβίτσι απάντησε «σε καμία περίπτωση», προσθέτοντας ότι «Κάνω περισσότερα σε οχτώ, εννέα ή δώδεκα ώρες ημερησίως, αυτό είναι σίγουρο».

Ο Salil Parekh, διευθύνων σύμβουλος της Infosys, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοί του θα μάθουν νέες δεξιότητες χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Η προσέγγιση που έχουμε επιλέξει είναι να επανεκπαιδεύσουμε και τους 300.000 υπαλλήλους μας σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε. «Έτσι, πρώτα κάνουμε πολλή δουλειά, όπου, κατά τους πρώτους μήνες της εκπαίδευσης, ενθαρρύνουμε τους νέους απόφοιτους να μην χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και να μάθουν πώς γίνεται η ανάπτυξη λογισμικού. Και στη συνέχεια, μετά από δύο ή τρεις μήνες, να εισάγουμε τη χρήση εργαλείων και να δούμε πώς βελτιώνονται τα πράγματα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.