«Mimas»: Ο φυσικός δορυφόρος του Κρόνου «κρύβει» έναν μυστικό ωκεανό…

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι ο «Μίμας», ο φυσικός δορυφόρος του Κρόνου, «κρύβει» έναν υπόγειο ωκεανό κάτω από το παγωμένο και γεμάτο από κρατήρες εξωτερικό του κέλυφος.

Αν είναι σωστή αυτή η εκτίμηση ως προς την παρουσία νερού -που είναι απαραίτητο για τη ζωή όπως τη ξέρουμε- θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πού να ψάξουν για «κατοικήσιμους κόσμους» στο αχανές, αλλά ταυτόχρονα μαγικό διάστημα.

Οι επιστήμονες πίστευαν αρχικά ότι ο «Μίμας» ήταν απλώς ένα μεγάλο κομμάτι πάγου, πριν η αποστολή Cassini της NASA μελετήσει τον Κρόνο και μερικά από τα 146 φεγγάρια του μεταξύ 2004 και 2017.

Ανακαλύφθηκε το 1789 από τον Άγγλο αστρονόμο William Herschel ως μια μικροσκοπική κουκκίδα κοντά στον Κρόνο και απεικονίστηκε για πρώτη φορά το 1980. Κρατήρες καλύπτουν την επιφάνεια του «Μίμα» και κάνει το φεγγάρι να μοιάζει με το «Αστέρι του Θανάτου» από τις ταινίες «Πόλεμος των Άστρων».

Τα ευρήματα καθιστούν τον «Μίμα» μια ενδιαφέρουσα τοποθεσία για την εξερεύνηση των συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό της ζωής, δεδομένου ότι οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί της Γης εμφανίστηκαν στις αρχέγονες θάλασσες του πλανήτη μας πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ερευνητική ομάδα προσδιόρισε την προέλευση και την ηλικία του ωκεανού του «Μίμα», μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο το φεγγάρι, με διάμετρο περίπου 400 χιλιόμετρα (249 μίλια), ανταποκρίθηκε στις βαρυτικές δυνάμεις που του ασκούσε ο Κρόνος.

«Η εσωτερική θέρμανση πρέπει να προέρχεται από τις παλίρροιες που σηκώνει ο Κρόνος στον Μίμα», δήλωσε η Lainey. «Αυτές οι παλιρροϊκές επιδράσεις έχουν προκαλέσει τριβές στο εσωτερικό του δορυφόρου, παρέχοντας θερμότητα».

Η ομάδα υποψιάζεται ότι ο ωκεανός βρίσκεται κάτω από το παγωμένο κέλυφος του φεγγαριού. Οι κρατήρες σε όλο τον «Μίμα» λειτουργούν σαν… «μαρτυρικές ρυτίδες», υποδηλώνοντας ότι η επιφάνειά του δεν είναι και τόσο καινούρια. Ο ωκεανός εξακολουθεί να εξελίσσεται, οπότε ο «Μίμας» μπορεί να προσφέρει ένα μοναδικό παράθυρο για τις διαδικασίες πίσω από το πώς έχουν σχηματιστεί οι υπόγειοι ωκεανοί σε άλλα παγωμένα φεγγάρια, είπαν οι ερευνητές.

