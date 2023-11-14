Το κόλπο για να απαλλαγείται από τις δυσάρεστες μυρωδιές στο ψυγείο

Λύση στο πρόβλημα με τις παράξενες- δυσάρεστες μυρωδιές, που αντιλαμβανόμαστε συχνά στο ψυγείο, μπορεί να δώσει σύμφωνα με χρήστες του TikTok το χαρτί υγείας

Oπως βλέπουμε σε σχετικά βίντεο βάζουν χαρτί υγείας στο ψυγείο ή στην κατάψυξη καθώς αυτό έχει την τάση να απορροφά μυρωδιές, υγρασία και μούχλα.

Φυσικά το κόλπο αυτό δεν μπορεί να υποκαθιστά την απαραίτηση σχολαστική καθαριότητα την οποία και πρέπει να κάνουμε στο ψυγείο πρωτίστως για λόγους υγιεινής.



Πηγή: skai.gr

