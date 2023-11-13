Συναγερμός έχει σημάνει στη Google, καθώς άγνωστοι επιχειρούν να παραπλανήσουν τους κατόχους κινητών, μολύνοντάς τους με malware (κακόβουλο λογισμικό), χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διαφημίσεις για την εφαρμογή Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης Google Bard.



Η Google ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νομικά μέτρα κατά των απατεώνων που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους χρήστες ώστε να «κατεβάσουν» την υποτιθέμενη «πιο πρόσφατη έκδοση» του Bard και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με μια αγωγή ήδη σε εξέλιξη.



Σημειώνεται ότι το Google Bard δεν χρειάζεται να «κατέβει», καθώς μπορεί κανείς να το βρει διαδικτυακά, δωρεάν, στη διεύθυνση bard.google.com.



Όπως προσθέτει το The Verge, η ομάδα πίσω από την απάτη πιστεύεται ότι εδρεύει στο Βιετνάμ και προωθεί το κακόβουλο λογισμικό εν μέρει μέσω σελίδων και ομάδων στο Facebook, χρησιμοποιώντας μάλιστα πληρωμένη καταχώρηση στο Facebook για να το διαθέσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.

Πώς λειτουργεί το κακόβουλο λογισμικό

Σύμφωνα με την εταιρεία διαδικτυακής ασφάλειας ESET δημιουργοί κακόβουλων προγραμμάτων είναι πλέον πολύ δημιουργικοί. Τα "προϊόντα" τους εξαπλώνονται μέσω τρωτών σημείων σε μη ενημερωμένα συστήματα, διαπερνάνε τα μέτρα ασφάλειας, κρύβονται μέσα στη μνήμη ή μιμούνται τις νόμιμες εφαρμογές για να μην εντοπίζονται.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη διάδοση της μόλυνσης είναι ο ασθενέστερος κρίκος της αλυσίδας - δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας. Καλά γραμμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κακόβουλα συνημμένα έχουν αποδειχθεί ο πιο αποτελεσματικός και φθηνός τρόπος να μολυνθεί ένα σύστημα. Ένα λάθος κλικ αρκεί για την επίτευξη των κακόβουλων στόχων των κυβερνοεγκληματιών.

