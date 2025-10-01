Το διαστημικό τηλεσκόπιο Γαία ανακαλύπτει ένα τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

Ένα γιγάντιο κύμα αστεριών που εκτείνεται από το κέντρο του Γαλαξία προς τα έξω εντόπισε το διαστημικό τηλεσκόπιο Gaia, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Τα αστέρια του Γαλαξία μας περιστρέφονται γύρω από το κέντρο του, ενώ το τηλεσκόπιο Gaia έχει καταγράψει με ακρίβεια τις ταχύτητες και τις κινήσεις τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δίσκος του Γαλαξία παρουσιάζει ταλαντώσεις με την πάροδο του χρόνου, παρόμοιες με την κίνηση μιας σβούρας.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Gaia, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί τον περασμένο Μάρτιο, έχει προσφέρει τον μεγαλύτερο και ακριβέστερο πολυδιάστατο χάρτη του Γαλαξία μας. Η ανάλυση των δεδομένων του αποκάλυψε ένα μεγάλο κύμα, το οποίο μετακινεί άστρα σε αποστάσεις δεκάδων χιλιάδων ετών φωτός από τον Ήλιο. Η ESA παρομοιάζει το φαινόμενο με τους κυματισμούς που δημιουργεί μια πέτρα όταν πέφτει στο νερό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κύμα αυτό εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του γαλαξιακού δίσκου, επηρεάζοντας αστέρια που βρίσκονται 30 έως 65 χιλιάδες έτη φωτός από το κέντρο του Γαλαξία.

Η κίνηση αυτή εντοπίστηκε μελετώντας τις θέσεις και τις κινήσεις νεαρών γιγάντιων αστεριών και Κηφείδων, μιας ομάδας μεταβλητών αστεριών που αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τη μέτρηση γαλαξιακών και εξωγαλαξιακών αποστάσεων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το αέριο στον δίσκο του Γαλαξία ενδέχεται επίσης να συμμετέχει σε αυτήν την κυματοειδή ροή.

Η προέλευση αυτών των γαλαξιακών δονήσεων παραμένει άγνωστη. Μια πιθανή εξήγηση είναι μια παλαιότερη σύγκρουση με έναν νάνο γαλαξία, ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Το κύμα ενδέχεται να σχετίζεται και με την κυματοειδή κίνηση μικρότερης κλίμακας που παρατηρείται σε απόσταση 500 ετών φωτός από τον Ήλιο, γνωστή ως Κύμα Ράντκλιφ, σε διαφορετική περιοχή του γαλαξιακού δίσκου.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics.

* Credit φωτογραφίας: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

