Samsung Galaxy Ring: Πρόβλημα στην μπαταρία του δαχτυλιδιού

Μια πρόσφατη διαδικτυακή αναφορά δείχνει φωτογραφίες του έξυπνου δαχτυλιδιού της Samsung Galaxy Ring με διογκωμένη μπαταρία, με τον ιδιοκτήτη του να καταλήγει στο νοσοκομείο για την αφαίρεσή του, σύμφωνα με το σάιτ 9to5google.

Οι μπαταρίες μπορούν να διασταλούν όταν υπερφορτιστούν ή καθώς περνούν τα χρόνια. Αυτή είναι απλώς η φύση των μπαταριών ιόντων λιθίου. Οι διογκωμένες μπαταρίες, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα.

Ο Ντάνιελ, @ZONEofTECH που είναι γνωστός αξιολογητής έξυπνων συσκευών στο YouTube, ανήρτησε κάποιες φωτογραφίες θέλοντας να καταδείξει τι αντιμετώπισε.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ένα Samsung Galaxy Ring άρχισε να διογκώνεται κατά τη διάρκεια ενός πολυήμερου ταξιδιού. Η διόγκωση της μπαταρίας ιόντων λιθίου που υπάρχει στο Galaxy Ring έσφιξε το δάχτυλό του, εμποδίζοντας τον να το βγάλει.

Κοντινές φωτογραφίες του Galaxy Ring δείχνουν καθαρά το εσωτερικό τμήμα του δακτυλίου όπου βρίσκεται η μπαταρία, να έχει διασταλεί. Το τιτάνιο που υπάρχει στο περίβλημα του δαχτυλιδιού δεν δίνει στην μπαταρία περιθώριο να διασταλεί προς τα έξω.

Ο Ντάνιελ σημείωσε ότι αυτό συνέβη πριν από την επιβίβαση σε μια πτήση και, κατά συνέπεια, του αρνήθηκαν την επιβίβαση για λόγους ασφαλείας. Ακολούθησε επίσκεψη στο νοσοκομείο, όπου το Galaxy Ring αφαιρέθηκε με επιτυχία.

Η Samsung μπόρεσε να παράσχει την εξής απάντηση όταν το 9to5google επικοινώνησε μαζί της για σχόλια σχετικά με το περιστατικό:

Η ασφάλεια των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και είμαστε σε άμεση επαφή με αυτόν τον χρήστη για να μάθουμε περισσότερα για τις ανησυχίες του. Ενώ εμπειρίες σαν κι αυτή είναι εξαιρετικά σπάνιες, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ένα κολλημένο δαχτυλίδι, όπως σαπούνι και νερό - ή βυθίζοντας το χέρι σας σε κρύο νερό. Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λειτουργήσουν, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες στη σελίδα υποστήριξης της Samsung.

Η εταιρεία έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος την Τρίτη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Update #2



Finally got home after way over 50h of flying/travelling 😅



Samsung reached out to me:

- refunded me for my overnight hotel

- booked me a car to get me home this morning

- collected the ring from me, for further investigation



My finger is also doing well, aside from… https://t.co/40c7l6MASV pic.twitter.com/xSSDc7Dz7J — Daniel (@ZONEofTECH) September 30, 2025

