Το Sora 2, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI για τη δημιουργία βίντεο, ανακοινώθηκε επίσημα ως εξέλιξη του αρχικού Sora και πλέον είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Με το Sora 2, η OpenAI τονίζει ότι το μοντέλο έχει καλύτερη φυσική ακρίβεια (physical realism), πιο ρεαλιστική αναπαράσταση κίνησης και δυνατότητες ελέγχου, σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα. Περιλαμβάνει, επίσης, συγχρονισμό διαλόγου και ηχητικά εφέ, ώστε τα βίντεο να μην είναι μόνο εικόνα, αλλά και ήχος.

Κάθε βίντεο που παράγεται με Sora φέρει σημάδια προέλευσης (watermark) και ενσωματωμένα metadata (C2PA), ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η αναγνώριση ότι πρόκειται για παραγωγή με AI.

Η OpenAI σχεδιάζει να λανσάρει το Sora 2 ως ανεξάρτητη εφαρμογή, με μορφή που θυμίζει πλατφόρμες όπως το TikTok, δηλαδή με κάθετο βίντεο, ροή swipe και αλληλεπίδραση (like, comment κ.ά.).

Ένα επίμαχο σημείο είναι η αντιμετώπιση πνευματικής ιδιοκτησίας: το νέο σύστημα αναμένεται να παράγει περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνει προστατευμένο υλικό εκτός και αν οι κάτοχοι δικαιωμάτων «αποσυρθούν» (opt-out).

Η εφαρμογή Sora για iOS είναι ήδη διαθέσιμη για κατέβασμα σε ΗΠΑ και Καναδά, με σκοπό την επέκταση. Οι χρήστες του ChatGPT Pro θα έχουν πρόσβαση σε πειραματικό, υψηλότερης ποιότητας μοντέλο Sora 2 Pro.

Πηγή: skai.gr

