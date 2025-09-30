Κομήτης στο «μέγεθος του Μανχάταν» κατευθύνεται στη Γη

Ένας αχανούς μεγέθους κομήτης -αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έχει το «μέγεθος του Μανχάταν»- μπορεί στην πράξη να μην είναι φυσικό αστρικό αντικείμενο, αλλά να είναι αντικείμενο εξωγήινης τεχνολογίας υποστηρίζει αστροφυσικός του Χάρβαρντ.

Ο κομήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη NASA την 1η Ιουλίου και παρακολουθείται από τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ και την ομάδα του, καθώς διασχίζει το ηλιακό σύστημα.

Το αντικείμενο, που πιστεύεται ότι είναι κομήτης, φέρεται να έχει διαστρική προέλευση, καθιστώντας το το τρίτο αντικείμενο πέρα ​​από το ηλιακό σύστημα που έχει εντοπιστεί ποτέ μετά το «Oumuamua», που ανακαλύφθηκε το 2017, και το 2I/Borisov το 2019.

Η επιστημονική ομάδα έχει συγκεντρώσει κάποιες «σημαντικές» νέες πληροφορίες για τον διαστρικό επισκέπτη, δηλαδή ότι «η μάζα του 3I/ATLAS πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 33 δισεκατομμύρια τόνους», σύμφωνα με μια ανάρτηση του Λόεμπ στο ιστολόγιό του.

Έφτασαν σε αυτόν τον αριθμό υπολογίζοντας την τροχιά του αντικειμένου για να διαπιστώσουν ότι η «βαρυτική επιτάχυνση» του ATLAS είναι «μικρότερη από 49 πόδια την ημέρα, στο τετράγωνο», ανέφερε το επιστημονικό περιοδικό Futurism.

Αυτό στη συνέχεια συγκρίθηκε με το πόση μάζα απέβαλε μέσω αερίων και σωματιδίων σκόνης για να προσδιοριστεί το μέγεθος.

Εικόνα από τηλεσκόπιο του διαστρικού αντικειμένου 3I/Atlas (A11pl3Z) κυκλωμένου με κόκκινο χρώμα

Ο Λόεμπ και η ομάδα του διαπίστωσαν επίσης ότι η διάμετρος του πυρήνα του με στερεά πυκνότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3,1 μίλια (σχεδόν 5 χιλιόμετρα) - το ανώτατο όριο των τρεχουσών προβολών που βασίζονται σε παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble.

Αυτό το καθιστά μεγαλύτερο από «τρεις έως πέντε τάξεις μεγέθους» από τους προκατόχους του, «Oumuamua και 2I/Borisov».

Ο Λόεμπ είναι ιδιαίτερα γοητευμένος από τη σπανιότητα του ATLAS, η οποία μοιάζει με μια βελόνα σε ένα διαγαλαξιακό σωρό από άχυρα.

Ευτυχώς, παρά την πορεία του προς τη Γη, το ATLAS δεν αποτελεί απειλή. Ωστόσο, η ανώμαλη τροχιά του θα το φέρει σε ύποπτα κοντινή απόσταση στον Δία, την Αφροδίτη και τον Άρη, με το αντικείμενο να περνάει σε απόσταση 1,67 εκατομμυρίων μιλίων από την τροχιά του Άρη γύρω από τον Ήλιο το Σαββατοκύριακο.

Σε μια πιο αμφιλεγόμενη εκτίμηση, ο Λόεμπ και η ομάδα του πιστεύουν ότι ο διαστρικός επισκέπτης, ο οποίος αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας εξωγήινος ανιχνευτής που στάλθηκε για να πραγματοποιήσει αναγνώριση στη Γη - πιθανώς με εχθρικές προθέσεις.

«Η υπό εξέταση υπόθεση είναι ότι το [31/ATLAS] είναι ένα τεχνολογικό τεχνούργημα και επιπλέον διαθέτει ''ενεργή νοημοσύνη''. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε ακολουθούν δύο πιθανότητες», έγραψαν οι Δρ Λόεμπ, Άνταμ Ντρόουλ και Άνταμ Χίμπερντ σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου. «Πρώτον, ότι οι προθέσεις του είναι απόλυτα καλοπροαίρετες και δεύτερον, πως είναι κακόβουλες».

Δρ. Άβι Λόεμπ

Πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα διαστημόπλοιο με βάση διάφορα στοιχεία, δηλαδή τη μη βαρυτική επιτάχυνσή του και την ασυνήθιστη προσέγγισή του στην Αφροδίτη, τον Άρη και τον Δία, για τους οποίους η εργασία υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να είναι «βασικοί πλανήτες-στόχοι».

Η «χαμηλή ανάδρομη κλίση» του 31/ATLAS — η περιστροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος — φαινομενικά θα του επέτρεπε να «προσπελάσει τον πλανήτη μας με σχετική ασφάλεια».

Περαιτέρω, ο Λόεμπ υποθέτει ότι η κλίση και η διαδρομή θα επέτρεπαν σε μια ευφυή ζωή που βρίσκεται στο αντικείμενο να συλλέξει «αστρομετρικές μετρήσεις, για να προσδιορίσει τις τροχιές και τις μάζες των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, επιτρέποντάς του να προετοιμάσει μια βέλτιστη στρατηγική προσέγγισης στο Ηλιακό Σύστημα».

Πηγή: skai.gr

